Gradnjo novega zapora na Igu pospravili v predal

»Z gradnjo moškega zapora v Dobrunjah bo rešena dolgoletna prostorska stiska zapora na Povšetovi.« Tako so oktobra lani, ko so položili temeljni kamen, poudarili na pravosodnem ministrstvu. Projekt, ocenjen na kar 73 milijonov evrov (z DDV), naj bi končali v roku, torej sredi leta 2025. Gradnjo novega ženskega zapora na Igu, kjer prestajanje kazni poteka v več kot 500 let starih grajskih prostorih, so zaradi pomanjkanja denarja in tudi zaradi varčevalnih ukrepov vlade, spet preložili, tokrat za nedoločen čas.