Hotelirji in turistični delavci končno spet optimistični

V nadaljevanju preberite:

»Mestni hoteli smo decembra v povprečju okoli 60-odstotno zasedeni. V kategoriji treh zvezdic beležimo 70-odstotno zasedenost sob, polovično so zasedeni hoteli s štirimi zvezdicami, medtem ko ima InterContinental kot edini petzvezdični hotel v Ljubljani okoli 60-odstotno zasedenost,« pravi Gregor Jamnik, direktor hotela Slon. Glede pričakovanj v prihodnjem letu pa so tako hotelirji kot tudi turistični delavci v Ljubljani optimistični, saj se številke o obisku in zasedenosti kapacitet počasi vračajo na raven pred epidemijo.