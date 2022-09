Janković: Ali stanovanja ali pa avtonomna cona

Opuščeno stavbo na Linhartovi cesti 43 v Ljubljani so nedavno zasedli člani Participativne Ljubljanske Avtonomne Cone Plac. Gre za nekdanjo Ljudsko kuhinjo v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je po besedah aktivistov s stavbo upravljala »kot svinja z mehom«. Akcija zasedbe je bila dobro organizirana, o čemer govori dejstvo, da je stavbo v nekaj minutah zasedlo več kot sto prostovoljcev z metlami, vedri in vrečami, ki so začeli čistiti z odpadki in iztrebki zasute prostore.

Na DUTB so se na zasedbo odzvali in članom Placa očitali, da so nepooblaščeno in protipravno zasedli stavbo, ki je bila namenjena prodaji ali nadaljnjemu razvoju. Stavba je namreč dotrajana in ni več primerna za obnovo, ampak rušitev. Člani Placa pa so na twiterju objavili tudi kratek filmček, v kakšnem stanju je bila stavba. V nekdanji kuhinji so ležali krožniki in uničena oprema velikih kotlov, po tleh pa neskončne količine smeti. Zasedbeniki so stavbo v nekaj pičlih dneh dejansko očistili, hkrati pa pozvali vlado in premiera Roberta Goloba, naj spoštujejo predvolilne obljube o podpori avtonomnim conam in iniciativam skupin, ki si prizadevajo za odprto družbo.

Župan: Stavba je v državni lasti

Na zasedbo stavbe na Linhartovi 43 se je na tiskovni konferenci odzval tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je poudaril, da je bil prav on prvi župan Ljubljane, ki je dojel in podprl pomen avtonomne cone. »Ne nazadnje je tako nastala Metelkova, ko so prejšnji lastniki stavbe in zemljišče na Metelkovi prenesli na MOL. Mi smo vse skupaj dali v upravljanje iniciativi na Metelkovi in jim prepustili avtonomijo, pod pogojem, da prevzamejo odgovornost. V prvih letih je bilo nekaj težav, tako da smo hodili ob polnoči na Metelkovo ugašat glasbo in podobno. A zadnjih pet ali šest let praktično ni težav. Tudi pri vprašanju zidu, ki naj bi imel zaradi grafitov poseben pomen in je nedotakljiv, smo se sporazumeli, da plačamo prenovo ometa, za kar smo odšteli 9000 evrov, zdaj pa francoski umetnik slika nove grafite.« Župan je tudi pojasnil, da je se je podobna zgodba na začetku odvijala s starim Rogom.

Člani Placa so v nekaj dneh očistili prostore in jih oživeli. FOTO: Črt Piksi

»Z Rogovci smo se dogovorili, da so lahko v stavbi, največ sto ljudi naenkrat, a zaradi varnosti tam ne morejo prenočevati. Tudi vratarja smo plačali. V sporazumu je pisalo, da to velja do začetka prenove Roga. A ko je prišel čas za izselitev, smo na občini prejeli dopis, da jih ne zanima, kaj je sprejela prejšnja skupščina Roga in da prostorov ne bodo zapustili. Tako se je zadeva vlekla. Rog se zdaj gradi in komaj čakam, da se odpre. To bo javna ustanova, namenjena vsem občanom,« je dejal Janković.

Glede konkretnega primera zasedbe stavbe na Linhartovi 43 pa je bil župan zadržan. Povedal je le, da je stavba v državni lasti, kar pomeni, da moramo zanjo skrbeti eni in drugi. Je pa namignil, da je v Ljubljani v čakalni vrsti za stanovanje kar 4000 prosilcev. »Lahko pa se vprašamo: ali avtonomna cona ali stanovanja. Ampak stavba je v državni lasti in tu se ne bom mešal.«

Maratona se ne da prestaviti

Letos bodo predsedniške volitve na isti dan kot Ljubljanski maraton, ki so ga za 23. oktober napovedali že pred letom dni. Timing Ljubljana kot organizator maratona je šele pred dnevi javno opozoril, da so volitve na isto nedeljo, ko se bo v Ljubljano zgrnilo več tisoč tekačev z vsega sveta in bodo ceste, po kateri poteka trasa maratona, o nekaj ur zaprte.

Župan Janković je jasno povedal, da se maratona ne da prestaviti. »Dosegli smo najvišji nivo in praktično ni možnosti za prestavitev. Z volilno komisijo se bomo sestali še enkrat in poskušali urediti situacijo na najbolj obremenjenih točkah.« Denimo na Dunajski bo verjetno potekalo tako, da bodo organizatorji oziroma reditelji spuščali ljudi čez cesto, ko se bo kolona tekačev pretrgala. »Tako bodo lahko šli čez cesto tudi starejši in invalidi, ne pa avtomobili,« je dejal ljubljanski župan.

Stavba na Linhartovi 43 je za rušenje, a so jo člani Plac kljub temu oživili FOTO: Črt Piksi

O kurirjih in ministru Mescu

Kar precej časa je Janković namenil tudi ministru za delo Luki Mescu. Ta je pred dnevi v podporo kurirjem in raznašalcem hrane Wolt in Glovo sklical novinarsko konferenco, na kateri je župana kritiziral zaradi izjave, da naj gredo kurirji kelnarit, če niso zadovoljni s situacijo. Nastop Mesca je po Jankovićevem mnenju populističen, saj meni, da nihče ne more in ne sme ogrožati varnosti občanov zaradi hitenja do večjega zaslužka.

»Nihče nima pravice kršiti zakona, če se mu mudi! Prekarno delo, slabo plačano delo ali slabi algoritmi delovnega mesta nimajo nobene zveze s pravili in zakonom,« je dejal. Po sporazumu med MOL ter platformama Glovo in Wolt so namreč prav zaradi divjanja in ogrožanja pešcev od prvega septembra vsi kurirji označeni s številko, kar daje občanom možnost, da jih prijavijo, če objestno in hitro vozijo v peš conah. To se pogosto dogaja. »Moja naloga in naloga sodelavcev je, da poskrbim za najšibkejše v prometu, je poudaril župan, za Mesca pa je rekel, da je dopoldne minister, popoldne pa aktivist.