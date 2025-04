Janković: Odločitev ustavnega sodišča bomo spoštovali

Ustavno sodišče je na pobudo nekaterih lastnikov zemljišč na Ježici odločilo, da je odlok, s katerimi je občina razlastila lastnike zemljišč ob trasi kanala C0 in s tem omogočila nadaljevanje gradnje tega razvpitega kanala, neustaven. »Na občini bomo, kot vedno, spoštovali odločitev ustavnega sodišča. Treba pa je jasno povedati, da se je kategorizacija parcel na tem delu poljskih poti začela že leta 2005, torej še preden sem postal župan, nazadnje pa leta 2022,« se je danes odzval župan Zoran Janković.

Po Jankovićevih besedah pri odločitvi ustavnih sodnikov ne gre za kanal C0, ampak za prekategorizacijo poljskih cest na območju ob trasi kanala. »Kako se bomo na občini odločili, torej, ali bomo vrnili te parcele nazaj ali pa bomo dali ponudbe za odkup tistih zemljišč, ki jih še nismo kupili in potem šli v razlastitev, tega še ne vem. Absolutno pa spoštujem odločitev ustavnega sodišča. Vendar gre za problem, ki zadeva številne občine in številne primere prekategorizacije cest, ki so bile že izvedene. In to za občine pomeni zelo visoke zneske,« je dodal župan.

Vnovič je zatrdil, da je razvpiti kanal C0 zgrajen zakonito in na podlagi pravnomočnih gradbenih dovoljenj ter da ima občina za vsak meter tega kanala, ki razdvaja tako strokovno kot tudi splošno javnost, vsa potrebna dovoljenja. Da bi Mestna občina Ljubljana lahko končala gradnjo 12,1 kilometra dolgega kanalizacijskega kanala C0 pa ji manjka gradbeno dovoljenje za okoli 128 metrov pri hipodromu v Stožicah. Po županovih besedah so imeli na trasi kanala v času gradnje kar 19 gradbenih inšpekcij in nobena od njih ni ugotovila nepravilnosti. »To naj bo odgovor tistim, ki so polni znanja. Na občini poslušamo zgolj stroko in za vsako stvar, ki je izdelana pri nas, stojijo moji sodelavci in strokovne službe,« je bil jasen Janković.

Tudi o sankcijah zoper Dodika

Pojasnil je tudi, zakaj se na to temo včeraj ni udeležil pogovora pred televizijskimi kamerami na komercialni televiziji. »Najprej zato, ker nisem vedel, kdaj se bo končala seja mestnega sveta. Poleg tega pa odločitve ustavnega sodišča še nisem videl,« je dejal Janković. Pri tem dodajmo, da je bila odločba ustavnega sodišča, ki je podalo oceno o ustavnosti občinskega odloka o kategorizaciji občinskih cest v MOL, spisana že 20. marca. Ustavno sodišče pa je tudi odločilo, da mora MOL enajstim pobudnikom v roku 30 dni po objavi te odločbe v uradnem listu povrniti njihove stroške postopka v višini 1175 evrov.

Na vprašanje, kako komentira pisanje bosanskega portala Istraga, da mu je uspelo prepričati zunanjo ministrico Tanjo Fajon, da Slovenija ne uvede sankcij zoper predsednika Republike Srbske Milorada Dodika, pa je Janković odgovoril, da to ne drži. »To je spet zgodba, o kateri drugi vedo več kot jaz. In odgovor je ne. S Tanjo Fajon nisem govoril o sankcijah proti Dodiku,« je zatrdil. »Z nobenim v vladi nisem govoril o sankcijah v Bosni in Hercegovini. Lahko pa vam povem kaj drugega o Bosni. Leta 2000 smo z Mercatorjem šli v Sarajevo in to je bilo pomembno odpiranje in ekonomsko sodelovanje, ki je pogoj za mir. Tudi zdaj mislim, da je najpomembnejši mir, in upam, da se bo nova srbska vlada dogovorila s študenti in opozicijo,« je še dejal Janković.