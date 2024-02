Župan Janković: Pri združevanju vrtcev ne gre za kompromise

Župan Zoran Janković se danes ni mogel izogniti vprašanju, povezanemu z združevanjem triindvajsetih ljubljanskih vrtcev, in dejstvu, da je okoli 70 odstotkov zaposlenih podpisalo peticijo proti združevanju v »megavrtec«. Hkrati je zatrdil, da ima sicer enostavno rešitev za nastalo situacijo, a da tega ne bo pojasnjeval prek medijev.

Na vprašanje, kako komentira, da je kar 1851 od 2621 zaposlenih v triindvajsetih ljubljanskih javnih vrtcih podpisalo peticijo Sviza za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani, je župan odgovoril: »Novinarskih konferenc in delovanja Sviza ne bom komentiral, predsednik sindikata Branimir Štrukelj je tudi eden od najboljših v državi na področju sindikalnega dela. Počakajmo torej do jutrišnjega sestanka. Še enkrat pa poudarjam, da svojega mnenja o tem nisem spremenil, saj ves čas izhajam iz tega, kar smo bili že na začetku dogovorjeni. To pa sta dve ključni točki. Prva je, da so vsi soglašali za združitev podpornih služb, kot so računovodstvo, finance, informatika, pravna služba in javna naročila. Po vrtcih v Ljubljani imamo namreč to različno urejeno. Nekateri vrtci imajo denimo svojega računovodjo, nekateri imajo zunanjega, spet tretji imajo tako svojega kot zunanjega računovodjo. Druga stvar, ki je bila zame izhodiščna in jo tudi zagovarjam in je po mojem tudi rešitev, pa je, da je vsak vrtec strokovno popolnoma samostojen. In pri tem bom vztrajal.«

Okoli 70 odstotkov zaposlenih v 23 vrtcih v Ljubljani je proti reorganizaciji. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ob tem je dodal, da tega, koliko zaposlenih je podpisalo peticijo, ni preverjal, in dodal, da je to njihova absolutna pravica. »Pravila pri tem, da se podpisujejo peticije tako, da ob tem ne sme trpeti delo oziroma da zaposleni ne smejo zapustiti delovnega mesta, pa so jasna. Pričakujete morda, da rečem, da ne verjamem, da jih je 70 odstotkov proti?« je novinarje vprašal župan.

Čakajo na sestanek na resornem ministrstvu

In kako komentira dejstvo, da se predsednik sindikata Štrukelj jutrišnjega sestanka z županom ne namerava udeležiti? »To je sicer njegova pravica. A če mu ni pomembna udeležba na sestanku, potem očitno noče rešitve in želi v svojem sindikalnem boju samo uveljaviti svoje.«

Na vprašanje, ali drži, da župan torej ni pripravljen na kompromise, pa je Janković odgovoril: »Pri čem pa? Saj smo soglašali z izhodišči, ki sem jih predstavil. Torej, eno je združiti podporne funkcije v vrtcih, drugo pa je popolna samostojnost pri delu z otroki. Očitno se ti dve izhodišči nista našli v dokumentih. Ne gre za kompromise, ker ne vem, kaj naj bi sploh bil kompromis?«

Glede nasprotovanja stroke združevanju triindvajsetih vrtcev v enega, pa je Janković dejal, da se je očitno proti temu tista stroka, ki se je tudi oglasila. In dodal: »Ta ideja ni nastala v mojem kabinetu! Kar 19 od 23 ravnateljev vrtcev je bilo za združevanje.« Je pa župan danes pojasnil tudi, da še vedno čakajo na sestanek pri ministru za vzgojo in izobraževanje Darju Feldi. Za sestanek so namreč na magistratu zaprosili že pred dobrim mesecem. Spomnimo, da ministrstvo zatrjuje, da načrtovana reorganizacija ljubljanskih javnih vrtcev ni v skladu z veljavno zakonodajo.