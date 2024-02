Velika večina zaposlenih proti megavrtcu

Kar 1851 od 2621 zaposlenih v 23 ljubljanskih javnih vrtcih je podpisalo peticijo Sviza za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana (MOL). Kljub pritiskom na zaposlene v nekaterih vrtcih je svoj podpis proti združitvi vrtcev v en sam velik zavod dalo 70 odstotkov zaposlenih. Župan Zoran Janković je prejšnji teden dejal, da pri odločitvi o združitvi vztraja, jutri naj bi se sestal s predstavniki Sviza.

Podpise proti združitvi ljubljanskih vrtcev so zbirali med 5. in 16. februarjem, ponekod pa so zaznali tudi pritiske na zaposlene. Tako v enem od ljubljanskih vrtcev niso dobili niti enega podpisa proti združitvi, v drugem vrtcu pa se je podpisala le sindikalna zaupnica. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj se je vsem podpisnicam zahvalil: »Zagotovili smo jim, da njihova imena ne bodo prišla v roke MOL, ker bi lahko imeli nevšečnosti, čeprav ustava dovoljuje podpis peticije vsem državljankam in državljanom. Tudi večini ravnateljic vrtcev je treba izreči podporo, ker so omogočile, da so se podpisi lahko zbirali po vrtcih. Tako ni bilo povsod.«

Štrukelj je spomnil na vrtec Galjevica, kjer je ravnateljica Barbara Novinec, ki je sicer predvidena za direktorico novega zavoda oziroma centra, sindikalni zaupnici poslala elektronsko sporočilo: »V našem vrtcu lahko zbirate morebitne podpise peticije Sviza izključno v moji pisarni v petek, 9. februarja 2024, med 12.30 in 14. uro. /…/ Obešanja peticije v prostorih vrtca ne dovolim, prav tako ne dovolim vašega pobiranja peticije v času delavnika po oddelkih.«

Štrukelj, ki se je na ta dopis takoj odzval, je včeraj ponovil: »Najbolj me je šokiralo, da ravnateljica ne opazi, kako resni so ti posegi v pravice zaposlenih. Če se dan po jutru pozna, potem imate tukaj napoved, kako bo ta vrtec voden. Od zgoraj navzdol, avtoritarno in z omejevanjem pravic zaposlenih, socialnega partnerstva in čisto preproste elementarne demokracije.«

Sestanek?

Župan Zoran Janković je v pismu zaposlenim zapisal, da stoji za predlogom ustanovitve enotnega vrtca in da je svoj glas k reorganizaciji dalo tudi 19 od 23 ravnateljev s svojim podpisom.

Štrukelj je opozoril, da sistem, ali si z nami ali proti nam, ne bo dal najboljših rešitev: »To potrjuje slutnje, da pri združevanju ne gre zgolj za ekonomske učinke, ampak tudi za poenostavitev menedžerske linije, ki bo od zgoraj navzdol odločala, pri tem pa radikalno omejila vpliv zaposlenih in staršev, iz ravnateljic pa poskušala narediti poslušne izvajalke.«

Janković je že pred rezultati Svizove peticije povedal, da vztraja pri združitvi vrtcev. Tudi zato se Štrukelj sprašuje, ali ima sploh smisel, da se jutri z njim sestanejo: »Če je župan povedal, da je razprava končana, kaj naj na tem sestanku počnemo? Naj poskušamo povečati soj luči, ki bo usmerjen v ta sestanek?« Dodal je, da so se sicer pripravljeni pogovarjati, ko bo župan privolil v to, da je dialog odprt, da so stališča zaposlenih spoštovana in ko se bo pripravljen pogovarjati o rešitvah.

Preslišana stroka

Pedagoška stroka je bila jasna, je dodal Štrukelj: »Celotna stroka, brez glasu za, se je opredelila proti temu vrtcu, pa nihče niti s trepalnicami ni trenil. Na eni strani nič ne šteje socialni dialog, na drugi strani stroka nič ne šteje.«

Predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje Marjana Kolar je dejala, da Sviz nadaljuje z zbiranjem podpisov, tokrat tudi po drugih vrtcih, saj se tudi v drugih občinah že pojavljajo podobne ideje.

Kolarjeva je od ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde zahtevala, da se jasno opredeli do načrtovane združitve. Z ministrstva pa so ponovno odgovorili, da so MOL že na prvem sestanku povedali, da nameravana reorganizacija ni v skladu z veljavno zakonodajo in da bi morali ob morebitnem vztrajanju koncept dograditi, da bi bili skladen »tudi s stališči pedagoške stroke, še posebej v smislu zagotavljanja dobrobiti otrok, kar zahteva še dodatne aktivnosti sodelovanja in usklajevanja«.