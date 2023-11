Jankovićeva zmaga v primeru kanala C0

Upravno sodišče je z današnjo odločitvijo ugodilo tožbi ljubljanske občine in odpravilo odločitev nekdanjega ministrstva za okolje, da je treba za gradnjo kanala C0 z armiranobetonsko kineto izvesti presojo vplivov na okolje. Zoper odločbo upravnega sodišča pritožba ni mogoča, je pa upravno sodišče zadevo pristojnemu ministrstvu vrnilo v ponovni postopek.

Na magistratu so sodbo upravnega sodišča že prejeli, a je še niso proučili, zato je tudi ne komentirajo. Prav tako na MOL (še) niso odgovorili na vprašanje, kaj to pomeni za nadaljevanje gradnje domnevno spornega povezovalnega kanala C0, predvsem na območju Vižmarij in Ježice. Z ministrstva za okolje, podnebje in energijo (ki je pravni naslednik nekdanjega ministrstva za okolje in prostor) pa so sporočili, da sodbe upravnega sodišča še niso prejeli.

Spomnimo, da je 17. oktobra na upravnem sodišču potekala glavna obravnava v upravnem sporu med Mestno občino Ljubljana in ministrstvom za okolje, podnebje in energijo zaradi kanalizacijskega kanala C0. Občina je spor sprožila zato, ker je resorno ministrstvo zavrnilo njeno zahtevo, naj po nadzorstveni pravici odpravi sklep agencija okolje iz leta 2020, po kateri mora občina za vgradnjo armiranobetonske kinete na delu trase kanala C0 (to je na območju Vižmarij in Ježice) izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Kakšni so bili argumenti občine

Občina je zatrjevala, da je agencija za okolje (Arso) s sklepom ponovno odločala o isti stvari. Občinama Vodice in Medvode je namreč leta 2015 in 2016 izdala sklep, da za gradnjo kanalizacije v okviru istega projekta ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Upravno sodišče pa je danes odločilo, da je bila odločitev agencije za okolje iz leta 2020 napačna oziroma nejasna, kar pomeni bistveno kršitev pravil postopka. Iz obrazložitve izpodbijane odločbe okoljskega ministrstva za okolje po mnenju sodišča ni jasno, ali gre glede na presojano dejansko stanje po sklepih 2015 in 2016 proti sklepu 2020 za spremembo posega v okolje ali ne, in na kakšni podlagi.

»Zato odločbe ni bilo mogoče preizkusiti, kar predstavlja absolutno bistveno kršitev določb postopka, ki že sama po sebi terja odpravo izpodbijane odločbe,« piše v sodbi upravnega sodišča, pod katero se je podpisala višja sodnica Petra Hočevar. Ministrstvo za okolje pod vodstvom Bojana Kumra pa bo po odločitvi upravnega sodišča zdaj moralo v ponovnem postopku odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti postopka in o zadevi ponovno odločiti.