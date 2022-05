Jože Plečnik je bil domoljub in je podpiral OF

V nadaljevanju preberite:

Na praznik Ljubljane so 9. maja na Gallusovem nabrežju odprli razstavo Plečnikovi spomeniki narodnoosvobodilnemu boju, arhitekturnega fotografa Mirana Kambiča. Razstava ponuja vpogled v Plečnikov opus oblikovanja spominskih obeležij in spomenikov, posvečenih padlim v drugi svetovni vojni v Ljubljani in drugih krajih po Sloveniji. Spremno besedilo je napisala kustosinja Ana Porok, razstava pa bo na ogled do 9. junija.