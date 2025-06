Kako se je Ljubljanica znašla v Maxijevem vodovodu

Po neuradnih informacijah je vzrok za aprilsko onesnaženje pitne vode v veleblagovnici Maximarket in nekaterih lokalih kriva Ljubljanica. Zaradi oporočene vode je zbolelo okoli 600 ljudi, že skoraj dva meseca pa so zaprti Maxijeva slaščičarna in gostinski lokali v podhodu trgovske hiše, medtem ko denimo picerija Parma, ki deluje na drugi strani podhoda, posluje nemoteno. Župan Zoran Janković ocenjuje, da preiskava traja predolgo in dodal, da zdaj vsi čakajo na poročilo policije.

Neuradno naj bi se med vzdrževalnimi deli v stavbi voda iz Ljubljanice pomešala s pitno vodo v internem vodovodnem sistemu trgovine. »Kolikor nam je znano, je Ljubljanica šla v požarni bazen, kjer voda stoji – tam pa bakterije in razni mikrobi naredijo svoje. Iz stoječe vode potem pride do prebavnih motenj in vročine. Vse vode, ki stojijo, so nevarne, ampak sama Ljubljanica ni toliko onesnažena,« je pojasnil Krištof Mlakar, direktor Javnega holdinga Ljubljana.

Bo pa, kot pravi Mlakar, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) potrdil, kaj povzroči takšna voda. »Vse vode, ki stojijo, je treba pred zaužitjem prekuhati. Ne vemo točno, kaj je bilo v teh ceveh,« je dodal prvi mož ljubljanskega Holdinga in ponovil, da je bilo javno vodovodno omrežje ves čas neoporečno, oskrba s pitno vodo pa popolnoma zdravstveno ustrezna.

Vzorčili vse okoliške stavbe

Ko so izvedeli za onesnaženje, so v Voka Snagi izvedli vzorčenje vseh okoliških stavb - od parlamenta do zunanjega ministrstva, policije, stavbe predsednice države in tudi vse priključke, ki vodijo do banke NLB in Maximarketa. »Kar se tiče javnega vodovodnega sistema nismo zaznali nobenih težav,« je pojasnil Mlakar. In dodal: »Dejstvo je, da ima Maximarket zahtevno vodovodno omrežje, ki ga je treba vzdrževati. In tega ne vzdržujemo mi (oziroma Voka Snaga, ki spada pod okrilje Javnega hodlinga Ljubljana op.a.). Mi smo zadolženi za javno omrežje, smo pa strokovno skušali pomagati, ker nam ni vseeno za prebivalce Ljubljane in obiskovalce.«

Kot pravi Mlakar, en del tega vodovodnega sistema v Maximarketu »peljejo« iz Ljubljanice, ki se uporablja za hlajenje in ogrevanje. »Kadar je nizek vodostaj Ljubljanice oziroma ko je na primer blatna, pa vodo črpajo iz javnega vodovodnega omrežja, torej skozi svoj interni priključek. In na tem internem vodovodnem priključku se je nekaj zgodilo. Kaj, ne vemo. Nismo mi tisti, ki to preiskujemo. To je ena od možnosti, da gre za zmoto, malomarnost. To tudi težko komentiram,« je še dejal Mlakar.

Župan Zoran Janković, ki meni, da preiskava traja predolgo, pa je dodal, da je o tem že govoril z direktorjem Mercatorja. »Vsi pričakujemo poročilo policije, zakaj se je to zgodilo in kdo je kriv. Obžalujem, da so nekateri obiskovalci oporečno vodo tudi uživali. Ampak tudi v Mercatorju še vedno čakajo na ugotovitve policije in ugibajo, kaj naj bi se zgodilo.«