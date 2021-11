Kje je bila država pri kanalu C0 pred desetimi leti

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska občina naj Računskemu sodišču RS predlaga, da preveri zakonitost vseh odločb in sklepov, ki so omogočili začetek izvajanja projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnikov Ljubljanskega polja in barja« in zakonitost vseh sklepov glede okoljevarstvenega soglasja ter sklepa o ustavitvi izvajanja projekta. Nadzorniki ne razumejo, zakaj državni organi zahtevajo pridobitev okoljevarstvenega soglasja za del trase, kjer je okolje dodatno zaščiteno.