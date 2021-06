Komendskega župana Poglajna bogato plačujejo

V nadaljevanju preberite:



Ker je komendski župan Stanislav Poglajen postal nepoklicni župan, bo iz občinskega proračuna prejel 4845 evrov bruto izplačila, saj lani in letos ni povsem izkoristil letnega dopusta. Za povrh so mu komendski občinski svetniki na dopisni seji omogočili uporabo občinskega vozila tudi za zasebne namene, ki ga predvsem uporablja za vožnjo od doma do občinske stavbe v dolžini skoraj tristo metrov.