Medvedi povzročajo škodo tudi v okolici Litije

V nadaljevanju preberite:



Na Dolah pri Litiji so se v zadnjih letih medvedi precej razmnožili, kar domačine spravlja v obup. Napadajo jim drobnico, uničujejo čebelnjake in vdirajo v hleve. To so razlogi, da je dolska lovska družina v začetku meseca na agencijo za okolje (Arso) posredovala vlogo za odstrel ene živali. Lovci v teh krajih zadnja leta opažajo povečano število rjavih medvedov, tako starejših kot medvedk z mladiči. Ugotavljajo, da jih je na njihovem območju stalno ali prehodno navzočih okoli deset.