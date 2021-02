Mestna zelena pljuča urejena za obiskovalce

Informacijska tabla Golovca. FOTO: MOL



Urbana oprema

Predstavitev drevesnih vrst na Golovcu. FOTO: Nik Rovan/MOL



Uredili bodo tudi parkiranje

Tiho območje za mediacijo v naravi pod Golovcem. FOTO: Nik Rovan/MOL

Dve petini ljubljanske občine sta pokriti z gozdovi, poleg neurbanega območja v vzhodnem delu občine okoli doline Besnice, Janč, Javorja in Pugleda ter krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je lahko dostopen tudi Golovec . Tam pa so bile sprehajalne in pohodniške poti do nedavnega, razen na trasi Poti spominov in tovarištva, precej neurejene. Minuli teden je bil končan z evropskimi sredstvi sofinanciran projekt postavitve informativnih, označevalnih in usmerjevalnih tabel, lesenih klopi, miz in podestov ter učnih točk.Golovec je že dolgo priljubljeno rekreacijsko območje, ni pa razglašen za krajinski park. V MOL pojasnjujejo, da redno skrbijo za vse urbane gozdove, drevesa in zelene površine v občinski lasti, ne glede na to, ali je to, tako kot tokrat Golovec, ki je središčno območje projekta URBforDAN, sofinancirano z evropskimi sredstvi. V okviru omenjenega projekta so povezani različni deležniki in ciljne skupine, učinkovito sodelovanje pa omogoča sprejemanje pravih odločitev za upravljanje gozda. Na občini napovedujejo, da bodo za Golovec in novo opremo, čeprav ni zaščiteno območje, skrbeli še naprej, in sicer predvsem v sodelovanju z lastniki zemljišč.Okoli Golovca je zdaj urejenih osem vstopnih točk z informacijskimi tablami (Center – Hradeckega, Štepanjsko naselje, Hrušica, Bizovik, Orle, Poligon na Rudniku, London (Peruzzijeva) in Rakovnik) in šestnajstimi stojali za kolesa (na Hradeckega, Rakovniku in Londonu). Dve večji informacijski tabli sta v gozdu na ključnih križiščih, na Golovcu je 30 lesenih stebrov (totemov) za usmerjanje in 13 izobraževalno-informativnih stebričkov, opremljenih s QR-kodami, ki vodijo do podrobnejših vsebin na občinski spletni strani. Na tablah je prikazan podroben zemljevid območja in okolice, prav tako poteki vseh poti, tudi dostopnih, ter različne zanimive točke. Urejenih je več učnih točk, med drugim gozdni učilnici – vitrina za predstavitev avtohtonih drevesnih vrst na Golovcu in gozdni planetarij.Na trasi PST so zamenjali 11 lesenih miz in 30 klopi, na drugih lokacijah pa namestili še dodatnih pet miz in 20 klopi. Pri Malem bajerju na Rakovniku ter ob Dolgem potoku v Štepanjskem naselju so uredili in opremili s totemoma »tihi območji«, prostora za sproščanje v obliki lesene ploščadi. Namestitev urbane opreme je za dobrih 50 tisočakov (brez DDV) izvedlo podjetje Modro, planetarij je unikatno delo podjetja Studio Drevo, za vitrino pa je poskrbelo podjetje Harco s sodelavci.Poseben problem Golovca je motorni promet. Obiskovalci so ob lepih koncih tedna zaparkirali vse prostore ob cesti čez Golovec, sedaj pa sta na Rakovniku ter na začetku gozdne ceste v dolino Konjščica postavljeni zapornici. MOL napoveduje še ureditev parkirnih mest za časovno omejeno parkiranje, in sicer približno 20 na Rakovniku, do 13 na slepem kraku Hradeckega ceste, za približno 25 vozil pa na spodnjem odseku ceste čez Golovec. Parkirišča so že ob cerkvi sv. Urha.In kje je dovoljena vožnja s kolesom? Kolesarjenje po PST ni prepovedano, izjema pa je prav odsek čez Golovec. Na občini še pojasnjujejo, da je odsek, kjer čez Golovec po PST poteka tudi Jakobova pot, le pešpot. Sicer pa je ta predvsem romarska in pohodniška pot na večini trase po Golovcu tudi kolesarska.