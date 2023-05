Na cerkveni zemlji bo zrasel nov vrtec

V nadaljevanju preberite:

Šmarska občina že vrsto let načrtuje gradnjo štirinajstoddelčnega vrtca, saj je sedanji postal pretesen. Sprva je kazalo, da bodo objekt zgradili v bližini tamkajšnjega kulturnega doma, vendar so si občinski svetniki premislili in sklenili, da mora biti vrtec v bližini šmarske osnovne šole. Občinskemu vodstvu se do zdaj ni uspelo dogovoriti za odkup zemljišča v lasti župnišča. Novo občinsko vodstvo pa je v kratkem času doseglo dogovor in s tamkajšnjim župnikom podpisalo predpogodbo za odkup dobrega hektara zemljišč.