Na prometni kaos opozarja tudi policija

Ker se z jutrišnjim dnem na Dunajski cesti začenjajo obsežnejša dela, bo to seveda vplivalo tudi na potek prometa na celotnem območju Ljubljane. Prenova avtobusne in železniške postaje bo namreč zahtevala dolgotrajno (delno ali popolno) zaporo Dunajske ceste. Prav tako bodo dela potekala na Vilharjevi cesti, zaradi obnove pa je delno že zaprta tudi Linhartova cesta. Policija zato opozarja, da se je treba na pot odpraviti pravočasno, udeležence v prometu pa prosijo za strpnost in potrpežljivost.

Kasneje bodo dela potekala tudi na Šmartinski cesti pri Orto baru, zaradi obnove tamkajšnjega podvoza pod železniško progo. Dela naj bi trajala kar dve leti, zato policija pričakuje povečane obremenitve prometa v prestolnici.

Najbolj bo na prometne razmere vplivala nadgradnja omrežja na območju železniške postaje Ljubljana, in sicer na nadvozu nad Dunajsko cesto. Zaradi del bo ta cesta zaprta (delno ali popolnoma), zato se prometni zastoji pričakujejo tako na Dunajski cesti kot na širšem območju Ljubljane. Spremenjeni bodo tudi vozni redi in poti vlakov, predvsem bo na progah Ljubljana–Jesenice in obratno ter Ljubljana–Kamnik Graben in obratno manjši del vlakov, predvsem zunaj konic, vozil do začasnega novega postajališča Ljubljana Šiška, od koder je že organiziran avtobusni prevoz.

»Pričakujemo tudi, da bodo vozniki iskali druge »bolj prevozne« poti, zato se bodo zastoji pojavili tudi tam, kjer jih zdaj ni bilo. Vsem voznikom svetujemo, naj v tem času za prihod v Ljubljano uporabljajo javna prevozna sredstva. Če to ni mogoče, pa naj se na pot odpravijo pravočasno, saj bodo za pot v mesto potrebovali več časa kot do zdaj,« opozarjajo na Policijski upravi Ljubljana.

Kako bodo potekala dela

Obnova in zapora Dunajske ceste bo potekala v več fazah:

- od četrtka, 4. 1., do nedelje, 7. 1., bo veljala popolna zapora Dunajske ceste

- od ponedeljka, 8. 1., do nedelje, 21. 2., bo veljala popolna zapora obeh hodnikov za pešce in en pas vozišča (pešci in kolesarji na vozišču, vozni pasovi 2 + 2)

- od 22. 2. do 30. 3. 2024 bo popolna zapora obeh hodnikov za pešce, odprejo se vozni pasovi (pešci in kolesarji na vozišču, vozni pasovi 3 + 3)

- od 1. 4. do 26. 6. 2024 bo veljala le delna zapora hodnikov za pešce

- od 27. 6. 2024 naprej pa se vse skupaj ponovi zaradi izvedbe del na severni strani

»Zaradi del pričakujemo povečan promet tako v središču mesta kot tudi na vpadnicah v mesto, saj se bo promet, ki je doslej potekal po Dunajski cesti, predvidoma preusmeril na preostale vpadnice. Predviden obvoz bo potekal po Tivolski cesti, Celovški cesti in Drenikovi cesti ter nazaj na Dunajsko cesto. Najverjetneje se bodo vozniki preusmerili tudi na Trg OF, mimo Kolodvora, na Masarykovo cesto in Šmartinsko cesto,« dodajajo na policiji.

V prvi fazi (od 4. 1. 2024 do 7. 1. 20204), ko bo vzpostavljena popolna zapora Dunajske ceste, pričakujejo povečan promet na predvidenih obvozih. Glede na zgolj tri delovne dneve v tem tednu in koriščenje letnih dopustov povečane gostote prometa najverjetneje ne bo. Od ponedeljka, 8. 1. 2024, ko bosta po Dunajski odprta le dva pasova v vsako smer, na policiji ocenjujejo, da bodo udeleženci v prometu večinoma uporabljali utečene poti v mesto. Povečanje prometa pa je pričakovati v običajnih (jutranjih in popoldanskih) prometnih konicah.

LPP-linije RGB FOTO: Dk Delo

Policija z dodatnimi okrepitvami

Med obnovami bodo za pomoč pri urejanju prometa poleg rednih patrulj napoteni dodatni policisti iz vseh mestnih policijskih enot, ki bodo v prometnih konicah urejali promet v križiščih. »Glede na kadrovske zmožnosti poskušamo zagotavljati večjo pretočnost prometa, tako v mestu kot na obvoznici, avtocesti kot tudi drugje na območju Policijske uprave Ljubljana. Pri tem se najprej usmerjamo na lokacije, kjer so zastoji največji in kjer lahko s svojim posredovanjem dosežemo največji učinek,« dodajajo na policiji.

Predvidoma bodo policisti urejali promet v naslednjih križiščih: Bavarski dvor, Ajdovščina, Topniška-Šmartinska-Vilharjeva, Celovška-Ruska, Dunajska-Samova. Prav tako bodo posamezne enote dnevno spremljale prometne tokove in po potrebi prerazporejale policiste v druga križišča, če bi se izkazalo, da bi tako dosegli večji učinek za pretočnost prometa. Pri urejanju prometa bodo poleg policistov v križiščih urejali promet tudi mestni redarji, ki bodo predvidoma urejali promet v križišču Slovenske in Aškerčeve ceste.