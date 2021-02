Načrtujejo edinstveno tripasovnico v državi

Po tem, ko so pred sedmimi leti odprli tretji vozni pas Pijava Gorica–Smrjene na odseku državne ceste 3a. razvojne osi proti Kočevju, zdaj na direkciji za infrastrukturo (DRSI) zaključujejo z izdelavo idejne zasnove za razširitev ceste od Smrjen do Turjaka. Direkcija je že začela postopke pridobivanja potrebnih zemljišč ob trasi prihodnje razširjene prometnice, dolge 7,6 kilometra. Zdaj je očitno prišel čas, ko se tudi prebivalcem ob prihodnji razširjeni prometnici in voznikom iz kočevsko-ribniškega območja pišejo boljši časi. V zvezi s tem je zadovoljstvo izrazil tudi poslanec Jože Tanko. V Velikih Laščah pa še naprej iščejo sprejemljiv potek trase za tamkajšnjo obvoznico, ki bo zadovoljil prebivalce, stroko in politiko, a so pri tem še povsem na začetku.