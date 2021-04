Naložba v prometno razbremenitev državne ceste

V nadaljevanju preberite:



Za gradnjo avtocestnega priključka Dragomer na primorski prometnici in povezovalne ceste po Barju je družba Dars pridobila 90 odstotkov vseh potrebnih zemljišč. Za manjkajoča zemljišča potekajo razlastitveni in zapuščinski postopki. Del prebivalcev naselja Lukovica v občini Log-Dragomer si želi, da bi se bodoči cestni priključek na primorsko avtocesto poimenoval po njihovem kraju, vendar njihova želja najbrž ne bo uslišana. Da se razbremeni avtocestni (AC) priključek na Brezovici, družba Dars načrtuje gradnjo novega AC priključka Dragomer. Od tistega na Brezovici bo oddaljen 2,5 kilometra proti Vrhniki, hkrati pa želijo zgraditi tudi 1,7 kilometra dolgo povezovalno cesto do križišča pri železniškem prehodu v Vnanjih Goricah.