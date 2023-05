Napoved višjih cen parkiranja v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Na današnji tiskovni konferenci so predstavili predlog odloka o povišanju cen parkiranja v mestu, ki ga bo 29. maja obravnaval ljubljanski mestni svet. Kot je povedal Bojan Babič, v. d. direktorja javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, se za cono 1 predlaga podaljšanje plačevanja parkirnine na samostojnih parkirnih mestih ob sobotah za še štiri ure, in sicer od ponedeljka do sobote od 7. do 19. ure. Nedelje pa ostajajo brezplačne.