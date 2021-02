Naval kupcev zrušil Ikeino spletno stran

Povprečni čas nakupa v Ikei naj bi trajal dve uri, v trgovini pa bo naenkrat lahko do 700 kupcev. Foto: Blaž Samec

Današnji začetek zbiranja predhodnih rezervacij kupcev, ki bi želeli obiskati Ikeino trgovino v ljubljanskem BTC, je povzročil kar nekaj negodovanja. Kljub obljubi, da se bodo na spletni strani Ikee posamezniki lahko že danes ob 9.uri zjutraj registrirali in izbirali predviden časovni termin za obisk ljubljanske trgovine, se stran švedskega pohištvenega giganta ne odziva.Po naših informacijah je nekaj kupcev lahko opravilo rezervacijo, po dobri uri pa se je spletna stran zrušila. Na vprašanje kaj se dogaja in zakaj ni moč rezervirati časovnega termina je vodstvo družbe Ikea Slovenija (skopo) odgovorilo: »Naš spletni sistem za registracijo obiska ljubljanske trgovine, ki smo ga zagnali danes zjutraj, se zaradi izjemnega zanimanja potencialnih kupcev sooča s tehničnimi težavami. Za nastale nevšečnosti se opravičujemo. Naši strokovnjaki si prizadevajo za obnovitev sistema v najkrajšem možnem času. "Spomnimo, da se je vodstvo družbe Ikea Slovenije zaradi pričakovanega velikega obiska pred četrtkovo otvoritvijo prve Ikeine trgovine pri nas in tudi zaradi epidemioloških razmer odločilo, da bodo kupce sprejeli le ob predhodni potrjeni rezervaciji. Naenkrat bo lahko v trgovini do 700 kupcev, povprečen čas nakupa pa naj bi trajal dve uri.