Neurje, kakršnega v Ljubljani ne pomnimo

Zaradi sinočnjega večernega rekordnega neurja, ko je v šestdesetih minutah padlo kar 94 milimetrov dežja, so ljubljanski gasilci v pasu od Vižmarij, Šentvida, Dravelj, Šiške, središča mesta, Viča do Barja, posredovali več kot štiristokrat. Toliko intervencij je bilo samo leta 2014 ob katastrofalnem žledu. Zaliti so bili podvozi, kleti zasebnih hiš in javnih ustanov: od vrtcev in šol preko predsedniške palače in parlamenta do zdravstvenih domov (Šiška in Vič) in UKC, kjer je tako kot v Drami, voda v kaskadah tekla po stopnicah, v jaških dvigal pa so bili slapovi.