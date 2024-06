Novost sredi Ljubljane: osvežitev s pršilniki

V nadaljevanju preberite:

V strogem središču prestolnice, natančneje na Čufarjevi ulici v neposredni bližini stavbe RTV Slovenija, so mestne oblasti v okviru celovite prenove tega območja postavile pršilnike z vodo, ki prispevajo k hlajenju prostora v času poletnih temperatur. Za zdaj je to edini primer tovrstnega ohlajanja urbanega dela prestolnice. Na kakšen način delujejo ti pršilniki in kje so še možnosti za ohladitev v Ljubljani?