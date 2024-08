Ob novem šolskem letu poostren nadzor nad prometom

Z začetkom šolskega leta je na ljubljanskih cestah znova pričakovati gnečo, k čemur bodo pripomogle tudi popolne ali delne zapore na več cestah. Za varnost otrok na šolskih poteh bodo s poostrenim nadzorom zlasti v prvih šolskih dneh skrbeli policisti, redarji in prostovoljci.

Policisti se že trudijo zagotavljati kar največjo varnost na poteh v šole in v šolskih okoljih, je zagotovil direktor PU Ljubljana Tomislav Omejec. Še posebej aktivni bodo v začetku šolskega leta, prometno infrastrukturo okoli šol že pregledujejo, prav tako že izvajajo meritve hitrosti prometa v šolskih okoliših, je pojasnil Omejec, ki apelira na starše, naj bodo otrokom zgled. Policisti bodo izvajali tudi preglede vozil, namenjenih za prevoz otrok. Poudaril je še pomen čelade za otroke, ki se vozijo v šolo z električnimi skiroji, kolesi ali mopedi.

Za varnost otrok bodo poleg policistov skrbeli tudi redarji in prostovoljci, vodja oddelka za redarstvo na Mestnem redarstvu Mestne občine Ljubljana Bojan Petek je pojasnil, da bodo na štirih lokacijah namestili samodejne merilne naprave. Novi radarji bodo hitrost voznikov na Ulici bratov Babnik, Hradeckega cesti, Tovarniški ulici in Dunajski cesti začeli meriti predvidoma v drugi polovici septembra, aktivirali pa bodo tudi že obstoječe radarje na Cesti v Mestni log, Aljaževi ulici, Tržaški cesti, Dunajski cesti, Samovi ulici in Roški cesti. Deloma bo spremenjen tudi prometni režim na območju v Šiški.

Župan Ljubljane Zoran Janković apelira na voznike, naj spoštujejo prometne predpise. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je pojasnil, da je Slovenija med najvarnejšimi evropskimi državami, kar zadeva prometno varnost otrok. Mestna občina Ljubljana uspešno uresničuje vizijo nič, v sklopu katere si prizadeva za nič mrtvih in hudo poškodovanih otrok v prometu. Tudi župan Ljubljane Zoran Janković je apeliral na voznike, naj spoštujejo prometne predpise.

Zapore cest in spremembe avtobusnih linij

Dodatno zmedo bodo v prometu povzročale zapore cest, saj v Ljubljani potekajo številne prenove, nekatere trajajo nekoliko dlje, kajti kadar je le mogoče, poskrbijo tudi za zelene pasove, pločnike in kolesarske steze, je dejala vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL Maja Žitnik. Delno sta zaprti Dunajska in Ižanska cesta, popolne zapore pa so na Linhartovi in Jurčkovi. Na Rakovi Jelši je večje območje, kjer se popolne zapore selijo iz ulice v ulico, dela pa se zaključujejo na Zaloški. Na občini predvidevajo, da se bodo dela na drugih omenjenih cestah končala do konca jeseni.

S prvim septembrom se bosta spremenili trasi avtobusnih linij 7 in 27, je naznanil namestnik direktorja LPP Rok Vihar. Linija 27 bo po novem vozila po Ameriški ulici, postajališče BTC uprava se bo zato premaknilo pred Kristalno palačo, nadaljevala bo mimo tržnice do končne postaje na Letališki, kjer bo urejeno novo parkirišče za 110 vozil. Ob novem parkirišču bo zadnja postaja tudi za linijo številka 7. Ta bo po novem potekala po nekdanji trasi linije 7L, ki jo bodo s septembrom ukinili. Spremembe bodo tudi na linijah 10, 16, 23 in 26, kjer bodo delno ali v celoti izvajali storitev prevoza na klic, kar pomeni, da se bo moral potnik za prevoz s klicem v klicni center dve uri vnaprej napovedati, je pojasnil Vihar.