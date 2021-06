Od hotela mama do prvega stanovanja

V nadaljevanju preberite:

Republiški stanovanjski sklad je v dobrem letu na Gerbičevi ulici, na območju med dijaškim in študentskim domom, zgradil Skupnost za mlade. To je blok s 109 bivalnimi enotami in 171 ležišči, ki ga bodo slovesno odprli danes. »V nasprotju z občinskim skladom te enote niso namenjene le Ljubljančanom in študentom, ampak vsem mladim, starim od 18 do 29 let, ne glede na izobrazbo, tudi prekarcem. Gre za prehodno obdobje, ko se mladi poslavljajo od hotela mama in gredo po poti osamosvojitve,« pravi Črtomir Remec, direktor sklada.