Odpadki naj končajo na občinskem zemljišču

Ko je že kazalo, da bo obveljalo okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je občini Komenda kot upravljavcu odlagališča izdala agencija za okolje za prekrivanje spornih inertnih odpadkov v suhadolski jami, so se pritožila podjetja Biotera, T-2 in Rešet. Ta so namreč pred leti zemljišča kupila. Okoljsko ministrstvo je pritožbi že ugodilo, odpravilo okoljevarstveno dovoljenje in zadevo vrnilo Arsu v ponovni postopek. Občina mora še letos ekološko sanirati območje, bodisi s prekrivanjem odpadkov bodisi z odvozom na ustrezno mesto. Podjetja pričakujejo, da jih bodo z njihovih zemljišč odpeljali.