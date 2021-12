Ovire na cesti zaradi zasebnih zemljišč

V nadaljevanju preberite:

S prvimi občasnimi snežinkami se je na ljubljanskih prometnicah večinoma zaključila gradbena sezona in začela zimska. Zadnja je bila obsežne prenove deležna Cesta dveh cesarjev, kjer so včeraj, pred današnjo uvedbo nove linije mestnega prometa, podrobnosti še urejali. Na že zaključeno prenovo Tržaške in Dunajske ceste s priključno ulico Bežigrad pa letijo pripombe, medtem ko je tretja vpadnica, Celovška cesta med Dravljami in Šentvidom, sodeč po oznakah in stanju, delno še gradbišče.