Petnajst oddelkov z OŠ Miška Kranjca do šolskih počitnic v BTC

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, obžaluje padec stropa v učilnici v OŠ Miška Kranjca, vendar tega preprosto ni bilo mogoče predvideti. Zdaj je že jasno, da se bodo učenci petnajstih oddelkov od 5. do 9. razreda najpozneje od 9. maja do šolskih počitnic k pouku vozili v BTC, kjer je MOL uredil začasne prostore ob lanskih obnovah drugih ljubljanskih šol (OŠ Zalog) in vožnjah učencev. Dejavnosti na prostem bodo še potekale v matični šoli, učenci od 1. do 4. razreda pa bodo imeli pouk v pravkar dokončanem novem objektu, za katerega je MOL pred dnevi dobila uporabno dovoljenje.

Po županovih besedah je zdaj vseh 47 ljubljanskih šol v 60 objektih statično pregledanih. Občino so pri obnovah vodili statična varnost, požarna varnost, energetska sanacija in prostorske potrebe. Dogodka v OŠ Miška Kranjca v Draveljski gmajni pa nikakor ni bilo moč predvideti.

V ZRMK ugotavljajo, kaj se je zgodilo s stropom v objektu, ki je bil zgrajen leta 1984, leta 2004 pa so bile nadzidave. Meta Gabron, vodja službe za razvojne projekte in investicije v MOL, je povedala, da so takrat v nadgrajeni etaži uredili štiri učilnice in čitalnico.

Pet milijonov evrov vredna pogodba med MOL in CGP o dvofazni širitvi prostorov OŠ Miška Kranjca še ni zaključena, saj so po ureditvi novega objekta v prvi fazi nato v drugi fazi potrebne še zunanja ureditev, reorganizacija prostorov in ureditev večjega vstopnega prostora, za kar je gradbeno dovoljenja že pridobljeno. Zoran Janković napoveduje, da bodo 1. septembra vsi učenci že v prostorih šole.

Zoran Janković ne bo mandatar Na ugibanja, predvsem medijev iz kroga SDS, da bi lahko bil Zoran Janković mandatar prihodnje slovenske vlade, je ljubljanski župan odgovoril, da o tem niti ni razmišljal niti ga nihče ni vabil. Dodal pa je, da je leta 2013 svoje v državni politiki opravil, takrat je tudi predlagal Roberta Goloba za mandatarja, a ta tega iz osebnih razlogov ni sprejel. Zdaj pa se župan ob odlični ekipi odlično počuti v Mestni občini Ljubljana.

Občinski prostorski načrt

Zoran Janković je spregovoril še o včerajšnji (31.) redni seji mestnega sveta, kjer so sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN), po katerem, kot smo poročali včeraj, za zdaj še ne bo možna pozidava zelenic v šišenski soseski ŠS VI. Kar Zoran Janković obžaluje, saj gre po njegovem mnenju za ugodno rešitev predvsem za stanovalce. A ker občina ni dobila soglasja, ker sodišče še odloča (pričakovano dve do tri leta) o lastništvu zemljišč, je to spremembo za zdaj umaknila iz OPN.

V osnovi je bilo predvideno, da bi Bojan Gjura prenesel 100.000 površinskih metrov zemljišč v Šiški na občino, ki bi tam uredila parkirišča in ceste, v zameno pa bi na tisoč kvadratnih metrih zgradil trinadstropne bloke s 60 stanovanji. Dve lokaciji na tistem območju pa sta bili že doslej zazidljivi, ena za dom starejših občanov.

Spremenjeni OPN je po besedah Zorana Jankovića pomemben za širitev javnih ustanov (UKC), gradnjo stanovanj (mestni stanovanjski sklad na Povšetovi), črpalke na Poljanski (Petrol) ter umeščanja prometnic in parkirišč za tovorna vozila ob obvoznici (Rudnik, Ižanska, Zalog, Litijska), s katerimi bo čim več od dva tisoč tovornjakov dnevno lahko hitro na obvoznici.

Obvoznica Gameljne

V spremenjenem OPN je svoje mesto našla tudi obvoznica v Gameljnah. Že pred leti je bila sprejeta odločitev o asfaltiranju dostopne ceste do nekdanje gramoznice, ki jo zdaj državna direkcija za vode že zasipava z ekološko nespornim materialom iz Malega grabna in Gradaščice.

Takoj se je postavilo vprašanje, kaj bo s cesto po zapolnitvi gramoznice – in precej logičen je bil odgovor, da se jo nadgradi v obvoznico mimo (treh) Gameljn. Varianta bi bila ureditev sedanje poljske poti, ki pride v Gameljne nasproti nekdanje Rašice, pripravljenih pa je bilo tudi šest variant podaljšanja ceste proti Črnučam in tamkajšnjemu mostu čez Savo.

Vse variante so dobile potrebna soglasja, pri iskanju najboljše pa je občino vodilo izogibanje stanovanjskim objektom in kmetijskim zemljiščem. Izbrana in v OPN vnesena je bila najdražja varianta 2, ki se na obstoječo cesto med Gameljnami in Črnučami na levem bregu Save priključi za zadnjimi hišami in pred ribogojnico, ki ostane nedotaknjena. Na cesti skozi Gameljne bosta po ureditvi obvoznice po županovih navedbah omejena hitrost vožnje in prepovedan tovorni promet, cesto do Črnuč pa bo treba temeljito utrditi in rekonstruirati, tudi s kolesarsko stezo.

Župan predvideva, da sta proti spremembam OPN glasovala le svetnika Katja Damij in Dragan Matić iz svetniškega kluba Samostojnih svetnikov. Posebej slednji se že dolgo bori proti načrtovani gameljski obvoznici, češ da zdaj ni veliko tranzitnega prometa, obvoznica pa ga bo privabila. Zato predlaga ureditev bližnje Obvozne (Nemške) ceste na desnem bregu Save, ki je že zdaj priljubljena tranzitna povezava.

Zoran Janković predvideva, da gameljska obvoznica ne bo zgrajena prej kot v petih letih, tematiko pa primerja z zapleti ob gradnji sostrske obvoznice mimo Sadinje vasi, kjer se tovornjaki niti ne morejo srečati. Krajani so načrte pred desetletjem ustavili, zdaj pa se jim mudi – a župan predvideva, da prej kot v letu in pol obvoznica ne bo zgrajena.