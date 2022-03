Poleti še več nejevolje in daljše čakalne vrste na Tobačni

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je vlada pred dnevi ukinila obvezno predhodno naročanje strank na upravnih enotah, se je na UE Ljubljana treba še vedno naročiti bodisi prek klicnega centra bodisi prek aplikacije UeNaročanje. Med strankami to že povzroča zmedo, nejevoljo in dolge čakalne vrste pred upravno stavbo na Tobačni. Za oddajo vloge za osebne dokumente je na ljubljanski upravni enoti trenutno treba čakati kar 26 delovnih dni. In kako bo poleti, ko bo veliki večini državljanov potekla veljavnost osebnih dokumentov?