Palestinska država bolj oddaljena kot kdaj prej

Najvidnejši udeleženci ministrske konference o mirni rešitvi vprašanja Palestine, ki se je danes začela v New Yorku, verjamejo, da lahko Izraelci in Palestinci z aktivno udeležbo mednarodne skupnosti presežejo razlike in v miru živijo drug ob drugem. A bojijo se, da se okno priložnosti za uveljavitev rešitve z dvema državama hitro zapira.

Konferenca, ki ji sopredsedujeta Francija in Savdska Arabija, je na sedež Organizacije Združenih narodov privabila visoke predstavnike na desetine vlad, odločenih, da prek političnih, pravnih, gospodarskih in humanitarnih vzvodov ustvarijo temelje, na katerih bo mogoče uveljaviti novo palestinsko državo, s tem pa tudi zagotoviti trajen mir na Bližnjem vzhodu.

Samo rešitev z dvema državama lahko privede do uresničitve legitimnih želja Izraelcev in Palestincev po življenju v miru in varnosti. Druge alternative ni. Jean-Noel Barrot

»Rešitev je mogoča. A ta zahteva politično voljo, pogumne voditelje – in resnico,« je v uvodnem nagovoru udeležencem konference poudaril generalni sekretar Organizacije Združenih narodov António Guterres. »Resnica je, da smo na prelomni točki. Rešitev v obliki dveh držav je bolj oddaljena kot kdaj prej.«

Ta ugotovitev je posledica ne le izraelskega obleganja Gaze, v katerem je umrlo že 60.000 ljudi, temveč tudi nadaljnje širitve nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.

Mejnik na poti do dveh držav?

Podobna opozorila je bilo mogoče razbrati iz izjav drugih udeležencev, pomešana s pozivi, da mora koncu ene najhujših vojn 21. stoletja slediti trajna rešitev izraelsko-palestinskega spora.

»Samo rešitev z dvema državama lahko privede do uresničitve legitimnih želja Izraelcev in Palestincev po življenju v miru in varnosti. Druge alternative ni,« je pred delegati dejal vodja francoske diplomacije Jean-Noel Barrot in izrazil prepričanje, da je ministrska konferenca mejnik pri uresničevanju te ambicije.

ZDA: Konferenca je darilo Hamasu

Konferenca, ki se je udeležuje tudi slovenska ministrica za evropske in zunanje zadeve, je del večmesečnega procesa, s katerim so francoske in savdske oblasti ob pomoči drugih držav poskušale artikulirati konkretne korake na poti do uveljavitve palestinske države. Pomen je pridobila predvsem po tem, ko je Francija konec prejšnjega tedna – kot prva vidnejša zahodna država – napovedala, da bo priznala Palestino. Pred Francijo so lani ta korak naredile tudi Španija, Irska, Norveška in Slovenija, v upanju, da bodo s tem pospešile končanje vojne v Gazi.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je odločitev o priznanju sprejel na podlagi zavez palestinskega voditelja Mahmuda Abasa o reformi palestinske uprave, izvedbi predsedniških in splošnih volitev na Zahodnem bregu do prihodnjega leta, deradikalizaciji palestinske družbe, razorožitvi skrajnega gibanja Hamas in obljube, da bo nova palestinska država ostala demilitarizirana.

Na Macronovo napoved so se najbolj ostro odzvali v Izraelu in ZDA. V obeh državah so se že prej odločili, da bodo ministrsko konferenco bojkotirali.

V State Departmentu so ministrsko zasedanje po poročanju Reutersa označili za »darilo Hamasu«, z obrazložitvijo, da gibanje, ki je izvedlo sedmooktobrski napad na Izrael, »še naprej zavrača predloge o prekinitvi ognja, ki jih je sprejel Izrael in bi privedli do izpustitve talcev in vzpostavitve miru v Gazi«.