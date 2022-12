Potoka menda ni onesnažila družba Termit

V nadaljevanju preberite:

Precej prahu je v moravški občini dvignila informacija o onesnaženosti potoka Drtijščica. Voda naj bi bila konec novembra motna, kalna in povsem bele barve. Ogled vodotoka Drtijščica je bil opravljen do tovarne Termit, so zapisali na občinski spletni strani. Medobčinska inšpekcija pa je ugotovila, da iz zbiralnika meteorne vode Termita izteka motna in bela voda v vodotok. Prijava je romala na okoljski inšpektorat. V družbi Termit odločno zanikajo onesnaženje vodotoka.