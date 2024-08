Pred živalskim vrtom po novem plačljivo parkiranje

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski živalski vrt je med meščani in drugimi obiskovalci izredno priljubljen, saj ga vsako leto obišče več ljudi – tako družin kot vrtčevskih in šolskih otrok, pa tudi organiziranih skupin in turistov. Lani so, denimo, imeli skoraj 360 tisoč obiskovalcev in prodali okoli šest tisoč sezonskih vstopnic. Imajo pa na območju Večne poti obiskovalci že več let težave s parkiranjem. Asfaltirano parkirišče je večkrat popolnoma zasedeno, na makadamskem delu pa številni nepravilno puščajo svoja vozila. Zato so se na magistratu odločili, da bodo temu zdaj naredili konec.