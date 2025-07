Siemens Energy na Hrvaškem širi proizvodnjo kotlov za transformatorje

Upravni odbor družbe Siemens Energy AG je ta teden sprejel odločitev o odobritvi naložbe v razširitev proizvodnih zmogljivosti na Hrvaškem, v sodelovanju s podjetjem Končar – Energetski transformatorji. Naložba v proizvodnjo kotlov za transformatorje je vredna več kot 80 milijonov evrov, projekt z imenom KPT2 pa sodi med največje globalne investicije v energetskem sektorju. Na lokaciji v Sesvetskem Kraljevcu so se že začela pripravljalna dela, javna predstavitev naložbe pa je predvidena za začetek jeseni.

Po navedbah ministrstva za gospodarstvo je njihova podpora igrala pomembno vlogo pri uspehu projekta. V investicijskem profilu Hrvaške so vlagatelju jasno predstavili strateške prednosti: konkurenčne stroške, razpoložljivost usposobljene delovne sile, prometno in logistično infrastrukturo ter stabilno poslovno okolje znotraj EU, evroobmočja in schengenskega prostora. Poseben poudarek je bil na izboljšanem zakonodajnem okviru, ki spodbuja neposredne tuje investicije in poenostavlja administrativne postopke.

Gre za eno največjih strateških naložb Siemensa na Hrvaškem, ki bo v celoti financirana z lastnimi sredstvi. S to odločitvijo Siemens Energy, večinski lastnik skupne tovarne Končar – Energetski transformatorji z 51-odstotnim deležem, potrjuje dolgoročno zavezanost Hrvaški kot ključni lokaciji za regionalno, evropsko in svetovno energetsko preskrbo ter industrijski razvoj z visokotehnološko izvozno usmerjeno proizvodnjo.

Hrvaška se je za naložbo potegovala v močni konkurenci znotraj Siemensove skupine, v kateri so bili tudi Češka, Madžarska, Italija, Nizozemska, Srbija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo in Latvija.

Nadaljevanje strateškega partnerstva

Naložba je nadaljevanje novega skupnega podviga Siemens Energy in družbe Končar – Elektroindustrija, potem ko sta lani podpisala nov sporazum o skupnem vlaganju v gradnjo nove tovarne za proizvodnjo transformatorskih kotlov. Po navedbah vlagateljev gre za strateško partnerstvo, ki bo omogočilo širitev zmogljivosti, prodajo dela proizvodnje družbi Siemens Energy, izmenjavo znanja in kompetenc, delitev tveganj in večji prodor na globalni trg.

Veliko povpraševanje po transformatorjih je posledica energetske tranzicije v EU, ena ključnih komponent v njihovi proizvodnji pa so prav transformatorski kotli. Zato bo rezultat sodelovanja izgradnja sodobne in vrhunsko opremljene tovarne na lokaciji Končarja v Sesvetskem Kraljevcu.

Sodelovanje vključuje intenzivno izmenjavo znanja in izkušenj, kar je predpogoj za tehnološki razvoj in dvig standardov odličnosti. Hkrati bo odprtih približno 400 novih delovnih mest ter ustvarjene možnosti za učenje, usposabljanje in skupno premagovanje tehnoloških in tržnih izzivov.

Rast prihodkov in dolgoročna vizija

Ob predstavitvi naložbe lani je Gordan Kolak, predsednik uprave Končarja, poudaril, da jim sodelovanje z družbo Siemens Energy zagotavlja večjo prepoznavnost, konkurenčnost, odpornost proti krizam in operativno učinkovitost.

Sodelovanje med Končarjem in Siemensom ima že več kot stoletje dolgo tradicijo. Siemens je bil namreč prvi lastnik podjetja ob njegovi ustanovitvi leta 1921. Partnerstvo je bilo obnovljeno leta 1994 z ustanovitvijo skupnega podjetja Končar – Energetski transformatorji. Danes je tovarna v Jankomirju ena vodilnih na svetu v proizvodnji velikih energetskih transformatorjev. Na odločitev Siemensa, da izbere Hrvaško kot lokacijo za novo naložbo, se je v sredo med obiskom Petrokemije v Kutini odzval tudi minister za gospodarstvo Ante Šušnjar: »Med sestankom sem prejel obvestilo, da bo Siemens vložil več kot 80 milijonov evrov v Hrvaško. To kaže, da je investicijska klima danes bistveno boljša kot kdaj prej. Veliko vlagateljev prihaja, nekateri celo razmišljajo o selitvi proizvodnje in sedežev v našo državo,« je povedal minister.