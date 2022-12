Prednost za živali, ki so v naravi bolj ogrožene

V nadaljevanju preberite:

ZOO Ljubljana, ki je najstarejši in edini mednarodno akreditirani živalski vrt v Sloveniji, spada med manjše živalske vrtove v Evropi, v kategorijo z letnim obiskom med četrt in pol milijona obiskovalcev. Obišče ga 350.000 obiskovalcev na leto, kar ga uvršča med vodilne slovenske ter mestne turistične atrakcije. Seveda se ne more primerjati z živalskimi vrtovi, ki so bistveno večji po teritoriju, zaposlenih ali proračunu v milijonskih mestih.