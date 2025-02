Presenetljiva odločitev o razvpitem kanalu C0

Da je UE Ljubljana ustavila postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo zadnjih 128 metrov povezovalnega kanala C0, nas je že v začetku tedna opozoril neimenovani vir. Danes pa je to postalo javno, saj je dokument objavila nevladna organizacija Alpe Adria Green. Kaj ta odločitev pomeni za občino in za dokončanje velikega kohezijskega projekta, vrednega kar 135,6 milijona evrov (z DDV), smo vprašali župana Zorana Jankovića. »Na sklep se bomo odzvali, ko ga bomo prejeli in proučili,« skopo odgovarjajo na MOL.

Na UE Ljubljana in magistratu smo v torek popoldne zaman poizvedovali, ali držijo neuradne informacije o ustavitvi postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za razvpiti kanal C0. Na največji upravni enoti so telefoni zvonili v prazno, na magistratu pa smo izvedeli, da s tem (uradno) niso seznanjeni. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green pa je na svoji spletni strani danes objavila sklep ljubljanske upravne enote, ki je bil sprejet že minuli petek, 21. februarja. Iz dokumenta je razvidno, da je upravna enota postopek ustavila do pravnomočnosti sklepa agencije za okolje (Arso). Ta je namreč že pred devetimi leti oziroma konec januarja 2016 odločila, da občini za gradnjo kanala C0 ni treba pridobiti niti presoje vplivov na okolje niti okoljevarstvenega soglasja.

Na sklep se bomo odzvali, ko ga bomo prejeli in preučili. Mestna občina Ljubljana

Višja svetovalka Špela Knez, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja, je zato ministrstvo za okolje 17. januarja zaprosila za potrdilo o pravnomočnosti sklepa Arsa. Ker ustreznega odgovora ni prejela, je za potrdilo 29. januarja zaprosila še Arso in sredi meseca še enkrat tudi okoljsko ministrstvo. Na koncu je izvedela, da sodni postopki v zvezi s tem sklepom Arsa še potekajo. Na upravni enoti so namreč ocenili, da bo imela prekinitev postopka izdaje gradbenega dovoljenja do razrešitve vprašanja pravnomočnosti sklepa Arsa manj hude posledice kot nadaljevanje postopka in morebitna izdaja gradbenega dovoljenja, če bi se na koncu sodni postopki glede sklepa Arsa razpletli tako, da bi bil ta celo odpravljen. Sklep je poleg višje uradnice podpisala tudi Marja Lipovec, vodja oddelka za okolje in prostor na UE Ljubljana.

Župan Zoran Janković je nedavno zatrdil, da se bo v primeru zavrnitve gradbenega dovoljenja občina pritožila na pristojno ministrstvo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Postopek se vleče kot jara kača

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za zadnjih dobrih 100 metrov razvpitega kanala C0 na območju Stožic se na ljubljanski upravni enoti vleče že od konca maja 2023. Gradnja dela povezovalnega kanala od Broda do Ježice, ki poteka čez vodovarstveno območje vodonosnika Ljubljanskega polja, pa že nekaj časa dviga precej prahu in razburja del strokovne in laične javnosti.

Kaj sledi tokratni odločitvi UE Ljubljana? Po naših informacijah se bo ljubljanska občina zagotovo pritožila na drugostopenjski organ, to je na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Resorno ministrstvo pa bo odločitev najverjetneje vrnilo v odločanje na ljubljansko upravno enoto. Ti postopki lahko trajajo kar nekaj mesecev, saj se lahko v skrajnem primeru zgodi tudi, da bodo tako nasprotniki tega projekta kot tudi odvetniki ljubljanske občine pravico iskali na sodišču, pravijo naši viri. Pri tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da bi moral biti celotni kohezijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva v višini 68,8 milijona evrov, končan že do leta 2021. Izvedeli smo še, da bo morala občina v primeru, da ta projekt do konca leta ne bo končan, Evropski uniji vrniti sredstva.