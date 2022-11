Prihodnji petek bo mesto osvetlilo 50 kilometrov lučk

Po središču prestolnice so se pojavila avtodvigala z delavci, ki napeljujejo praznične lučke čez ulice in križišča. Kot je napovedal župan Zoran Janković, bodo tudi letos za veseli december mesto razsvetlili s 50 kilometri barvitih lučk. Glede na visoke cene energije se je šušljalo, da bi ga letos praznovali kar pod belo javno razsvetljavo, a je prevladalo mnenje, da je strošek elektrike za praznično osvetlitev zanemarljiv.

»Tako bomo veseli december po dveh letih spet doživeli v polnem sijaju, z lučkami,« je povedala Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, in dodala, da so nekaj ton težko smreko na Prešernovem trgu že postavili. Postavili bodo še deset smrek na drugih lokacijah, zraven pa še 79 božičnih dreves, ki jih po uporabi vrnejo v naravo. Stuškova je meščane pozvala, naj, ko se odpravijo v mesto na sprehod, s seboj prinesejo okraske in jih obesijo na eno od dreves.

Veseli december z Miklavževim in prazničnim sejmom se bo začel s slovesnim prižigom lučk v petek, 25. novembra, ob 17.15. Kot je poudaril župan Janković, je Ljubljano z lučkami leta krasil pokojni slikar in umetnik Zmago Modic. To tradicijo zdaj nadaljuje njegov sin Urban Modic.

Po Ljubljani bo postavljenih 11 smrek in 79 božičnih dreves.

Cena najema hišic je enaka kot lani.

Lučke bodo gorele od štirih popoldne do enih ponoči.

Le 2606 evrov za elektriko

Čeprav se je elektrika močno podražila, mesec in pol trajajoča praznična osvetlitev res ni velik strošek, lanski račun je namreč znašal natanko 2606 evrov. Hkrati z lučkami ugasnejo nekaj žarnic javne razsvetljave, ki bi sicer morale biti prižgane zaradi varnostne osvetlitve ponoči. Lučke bodo sicer gorele od 16. ure do ene zjutraj.

Na Gallusovem nabrežju si bodo obiskovalci lahko ogledali tudi jubilejne mestne jaslice, že desete po vrsti. Župan je s posebnim veseljem poudaril, da jim je uspelo oddati vse stojnice in gostinske oziroma darilne hišice, ki bodo trgovce in gostince stale od 3000 do 15.000 evrov. Cena samega najema je enaka kot lani, so pa podražili pavšalni električni priključek za 40 odstotkov, v skladu s podražitvijo energije.

Trajnostna destinacija

Britanski časopis The Independent je Ljubljano uvrstil med šest najbolj trajnostnih destinacij na svetu. V utemeljitvi so zapisali, da se lahko pohvali s prvim mestom v lanski razvrstitvi najbolj zelenih prestolnic Evrope. Poudarjajo, da je Ljubljana prva evropska prestolnica, ki si je postavila cilj zero waste, to je mesto brez odpadkov. Pri Indepen​​dentu navajajo, da ima Ljubljana kar 306 kilometrov kolesarskih stez in 17 hektarov območij za pešce, kar je največ v EU, ter daleč največji delež zelenih površin na prebivalca. Tudi zaradi takih pohval na občini upajo, da bi lahko praznični sejem obiskalo milijon obiskovalcev, med njimi precej tujcev.