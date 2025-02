Razkrita pogodba o najemu 56 službenih vozil za javne uslužbence v Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska občina je sredi decembra lani na razpisu za poslovni najem službenih vozil izbrala družbo Porsche Leasing SLO, ki je edina tudi oddala ponudbo. Do leta 2030 bodo na magistratu za najem 56 službenih vozil na bencinski, dizelski in električni pogon. Zakaj je bila pogodba, sklenjena že 6. januarja, javno objavljena šele minuli teden, ni znano.

Zakaj so se odličili za najem in ne nakup? Komu so namenjena ta vozila? Koliko bodo po naših izračunih plačali za najem vozil?