Šolo bi gradili, a vsega denarja (še) ni

Zaradi priseljevanja družin postaja podružnična osnovna šola na Turjaku prostorsko utesnjena. Objekt ni potresno varen in v njem, kljub prizadevnosti učiteljic, ni mogoče zagotoviti sodobnega načina izobraževanja. Občina Velike Lašče z javnim naročilom sicer že išče izvajalca za gradnjo nove šole in vrtca, slaba novica pa je, da v občinskem proračunu niso zagotovili dovolj denarja. V kako dotrajanih prostorih poteka pouk na Turjaku, zgovorno pove zapis ravnateljice velikolaške matične osnovne šole Primoža Trubarja Metode Kolar v lokalnem časopisu, češ, da šola dobi »zeleno luč za delovanje pogosto le še zato, ker povemo, napišemo in dokazujemo, da smo v fazi gradnje«.