Stanovanja v Črnučah so šla za med

Potem ko je na zemljišču ob Črnuškem bajerju družba ZL Living v lasti britanskega sklada Zettland Capital spomladi začela graditi šest blokov s 150 stanovanji (od tega je 30 oskrbovanih), so konec septembra dobili zeleno luč za gradnjo še štirih blokov z dodatnimi stotimi stanovanji. Po sklepu Arsa namreč za drugo fazo gradnje soseske, ki so jo poimenovali Lagom, ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja. To pomeni, da lahko v kratkem tudi zaprosijo za gradbeno dovoljenje. Zaradi razmeroma ugodne cene – v povprečju okoli 3000 evrov (brez DDV) za kvadratni meter – so razen sedmih stanovanj vse prodali.