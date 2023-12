Stanovanja v zlatih stolpnicah razprodana

Ob Celovški cesti v Šiški se bohotita stolpnici, ki jih je zgradila družba Spektra Invest. Podjetje v lasti Izeta Rastoderja, poslovneža, ki trguje z eksotičnim sadjem, je za projekt namenilo 55 milijonov evrov. Kako privlačna za nakup so bila stanovanja v teh dveh najvišjih stanovanjskih stolpičih v državi, priča podatek, da je trenutno na voljo le še nekaj večjih stanovanjskih enot. Kdo so kupci in kakšne so bile cene za kvadratni meter?

Spektra Invest je 85-metrske stolpiče v neposredni bližini trgovskega centra Aleja začela graditi med epidemijo, natančneje junija leta 2021, projekt pa so zaključili oktobra. »Gre za rekordno hitro izgradnjo. Trajala je namreč 27 mesecev, objekt pa je bil zelo zahteven, saj obsega 45 tisoč kvadratnih metrov bruto površine,« pravi Anđela Nikolić, vodja projektov v družbi Rastoder. Na vprašanje, kdaj bo vseh 214 stanovanj v 21 nadstropjih vseljivih, je odgovorila, da se bo to zgodilo med 31. decembrom in 31. marcem prihodnje leto. »Ker gre za veliko število stanovanj, se primopredaje izvajajo postopoma. Ta teden smo že začeli predajati prve ključe, predoglede stanovanj pa smo izvedli z večino bodočih stanovalcev.«

V stolpičih na voljo še stanovanja, večja od 80 kvadratnih metrov. Poleg Lidlove trgovine v pritličju še pet poslovnih prostorov. Granda: Smiselno je še bolj zgoščevati pozidavo Ljubljane.

Skrivnostni glede cen stanovanj

V stanovanjsko-poslovnem kompleksu Spektra so skoraj vsa manjša stanovanja že prodana, na voljo so le še štiri dvosobna stanovanja z atrijem in stanovanja, večja od 80 kvadratnih metrov, je povedala Nikolićeva. Med kupci je bilo sicer največ zanimanja za manjša stanovanja. »Trenutno je prodanih 175 stanovanj, štiri so rezervirana in s prodajo smo zelo zadovoljni,« je dodala. S spletne strani je razvidno, da so stanovanja v teh zlatih stolpičih velika od 22 do 114 kvadratnih metrov. In ker se v Ljubljani cene za kvadratni meter novih stanovanj na trgu trenutno gibljejo od štiri tisoč do šest tisoč evrov, nas je seveda zanimalo, koliko je bilo v povprečju treba odšteti za stanovanje, a konkretnega odgovora nismo dobili. Nikolićeva je pojasnila le, da cen niso oblikovali na kvadratni meter.

»Vsako stanovanje ima namreč svojo ceno, ta pa je odvisna od lege, nadstropja in organizacije stanovanja. Trenutno najcenejša stanovanjska enota, ki je še vedno na voljo, se prodaja za 281.039 evrov (z DDV) in enim parkirnim mestom.« In kdo so kupci? Po njenih besedah so to »predvsem mladi uspešni posamezniki, investitorjev pa ni. Večina je ta stanovanja kupila predvsem z namenom, da bodo v njih tudi živeli.« Poleg Lidlove trgovine je v pritličju stavbe še pet poslovnih prostorov, kjer bodo banka, pisarne, fizioterapija, gostilna in kozmetično-frizerski salon. V podzemnih garažah je na voljo tudi okoli 400 parkirnih mest.

Granda: Ta del Šiške je končno izoblikovan

Arhitekta Matevža Grando smo vprašali, kako komentira videz dveh najvišjih stolpičev v državi. Sta se po njegovi oceni vizualno vklopila v okolje v Šiški? Nekateri namreč menijo, da kazita videz Ljubljane, spet drugim sta zlati stolpnici všeč. »Mnenja so vedno različna, in prav je tako. Nekomu je nekaj všeč, drugemu ni. A ne glede na to sta novi stolpnici kakovostni arhitekturni realizaciji. Izbrani materiali so kakovostni, prav tako izvedba. Načrt pa je nastal v enem izmed mednarodno uveljavljenih slovenskih birojev Scapelab in estetika izhaja iz avtorskega izraza arhitektov biroja,« odgovarja Granda. Kar se tiče urbanizma in »vklapljanja« v ta del Šiške, pa je to po njegovi oceni stvar občinskih urbanistov. Na tem območju je namreč več let zevala gradbena jama in končno je ta del Šiške izoblikovan, dodaja.

»Urbanistično gledano je Šiška nastajala v povojnem času z značilnimi socialističnimi soseskami, katerih lastnost (in kakovost) so bile odprte zelene površine. Ta del Šiške pa nima historičnih kvalitet. Ključna kritična točka urbanističnega umeščanja po mojem mnenju ni višina stolpnic. Zgoščevanje in višinski poudarki so v tem delu mesta smiselni, manjka pa zelenih površin. Vendar je problem kompleksnejši,« pojasnjuje Granda. Kot pravi, Ljubljana nima dobro razvitega javnega prometa in zato večina dnevnih migracij temelji na avtomobilskem prometu. »Poleg tega v mestu primanjkuje stanovanj in je infrastruktura obremenjena tudi z dnevnimi migracijami. Tako je namesto parka med novimi stolpnicami in novim trgovskim centrom veliko parkirišče. Kar se pa tiče arhitekturnega oblikovanja stolpnic, je to šibka točka prav na stiku z mestom. Stopnice se namreč ne približajo merilu ulice in človeka. Mikro ambienti (še) niso dobro izoblikovani in iz tega vidika deluje kompleks kot vsadek, in ne kot zraščen s celoto,« ocenjuje Granda.

Vse preveč površin za osebni promet

Kako pa komentira dejstvo, da je skoraj vsak kvadratni meter v Šiški izkoriščen za stanovanjsko gradnjo, ki jo financirajo predvsem zasebni investitorji? Je še kakšen predel Ljubljane, kjer se prav tako zgoščeno gradi kot v Šiški? »V osnovi ni slabo, če so urbanistična izhodišča pripravljena celostno tako, da nastaja kakovostni mestni parter in če ustvarjajo populacijsko ravnovesje. To pomeni, da je socialna struktura čim bolj prepletena in mešana. Menim tudi, da je smiselno še bolj zgoščati pozidavo Ljubljane. Vendar pa je nujno ob tem razvijati javni prostor in javni promet. Če tukaj ne obstaja celostna vizija, je končni rezultat lahko katastrofalen. Na to je opozarjal že arhitekt Edvard Ravnikar, ki mu je posvečeno letošnje leto. Žal se v tem pogledu Šiška ne razvija v pravo smer. Še vedno je vse podrejeno avtomobilskemu prometu. In to kritiko lahko žal razširimo na celotno Ljubljano,« odgovarja Granda, ki je tudi publicist in direktor revije Outsider.

Tudi potem, ko je konec leta 2017 Rastoder kupil Hotel Bellevue, ga je pustil, da je propadal še naprej. FOTO: Voranc Vogel/Delo

O naložbah v propadajoče nepremičnine

Ker sta v portfelju naložb Izeta Rastoderja, trgovca z bananami, tudi propadajoča hotela Bellevue na Šišenskem hribu in trgovski del Stožic za Bežigradom, nas je zanimalo, kako, če sploh, napredujeta oba projekta. Spomnimo, da je Rastoder poleti 2017 kupil propadajoči trgovski del Stožic, decembra istega leta je postal lastnik nekdaj prestižnega Hotela Bellevue, leta 2018 pa je od Gorenja kupil tudi družbo Surovina, ki kot zunanji izvajalec podjetja Voka Snaga prevzema ljubljanske odpadke. Maja so v družbi Rastoder na naše vprašanje, kako napredujeta ta dva projekta, ki jih želi Rastoder obnoviti, odgovorili, da so za Hotel Bellevue maja leta 2020 dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar so se posvečali predvsem šišenskemu projektu Spektra.

»Ko bo ta končan, se bomo lotili tudi prenove propadajočega hotelskega kompleksa,« so takrat pojasnili za Delo. Ker pa je gradnja stolpičev v Šiški zaključena, je logično vprašanje, kdaj se bodo torej lotili projektov na Šišenskem hribu in za Bežigradom. Prejeli smo kratek odgovor, da so imeli precej dela s finančnim zapiranjem projekta Spektra in da se bodo ostalih projektov lotili najverjetneje maja.