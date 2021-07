Starejši nočejo postati poskusni zajčki

V prispevku preberite:

V ljubljanskem domu starejših na Fužinah zaposleni, stanovalci in njihovi svojci enotno nasprotujejo imenovanju Mateja Križaniča za direktorja doma. S podpisi pod peticijama zahtevajo in prosijo Janeza Cigler Kralja, ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da ne podpiše soglasja k njegovem imenovanju. Ljubljanski mestni svet je medtem že izglasoval negativno mnenje, ki pa ga ministru ni treba spoštovati.