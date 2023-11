Tik pred koncem leta že tretji rebalans letošnjega proračuna

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski mestni svetniki bodo na seji, sklicani za 20. november, med drugim odločali (in zagotovo tudi potrdili) že tretji rebalans letošnjega proračuna. Iz gradiva je razvidno, da na magistratu načrtujejo za 34,9 milijona evrov manj prihodkov, izguba bo presegla šest milijonov evrov. Skupna zadolženost MOL (s Holdingom, občinskim stanovanjskim skladom in Gospodarskim razstaviščem) pa je konec septembra znaša skoraj 228,9 milijona evrov. To pomeni, da je vsak Ljubljančan zadolžen za okoli 781 evrov.