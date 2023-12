To bo logistična nočna mora

V nadaljevanju preberite:

Gradnja Potniškega centra Ljubljana (PCL) ni samo velik infrastrukturni projekt, temveč tudi logistična nočna mora, tako za vse udeležence v prometu, kot za pešce in izvajalce v javnem potniškem prometu. Zaradi rušitve in gradnje železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto bo namreč spremenjen prometni režim na cesti in na tirih.