V Tivoliju bi na štirih lokacijah dovolili javne prireditve

Na prihodnji seji mestnega sveta bodo svetniki odločali o spremembah odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Po besedah župana Zorana Jankovića bodo v tem odloku izločili štiri lokacije, kjer bodo po novem dovoljene javne prireditve, in to brez soglasja zavoda za varstvo narave. Gre za območje Rožnika, sankališča ob bazenu v Tivoliju, območje pri Jakopičevem drevoredu in na lesenem odru pred MGLC (Mednarodnim grafičnim likovnim centrom) na koncu Jakopičevega drevoreda.

Za to spremembo v odloku so se na magistratu odločili, ker je, kot pravi Janković, zavod za varstvo narave pri dveh prireditvah ravnal popolnoma nerazumljivo in organizatorjem ni izdal dovoljenja. »Prvi primer je prireditev na Rožniku, kjer je vsako leto sindikalna zabava, na predvečer prvega maja pa tudi kres. Do zdaj so na tej lokaciji vsako leto teden dni kasneje študentje iz Rožne doline organizirali majske igre. Po besedah študentov pa so na zavodu soglasje zavračali toliko časa, da so jim soglasje izdali na dan, ko je prireditev že potekala. In ker bi morali študentje pridobiti še dovoljenje upravne enote, je to druženje odpadlo,« pravil župan.

Na območju sankališča je vsako leto organiziran DM tek za ženske, kjer je bilo letos kar 13.000 udeleženk, na tem delu Tivolija pa vsako leto poteka tudi Festival športa.

»Zavod za varstvo narave trenutno znova obravnava pobudo za koncert Magnifica, ki bo konec avgusta in za katerega so prodali že več kot 13.000 vstopnic. Utemeljitev zavoda je bila zame nerazumljiva in vesel sem, da je profesor Jože Bavcon, vodja Botaničnega vrta napisal popolnoma drugačno mnenje glede »gomoljščice«.

Tako bodo o spremembi odloka mestni svetniki odločali ne glede na to, ali bo zavod za varstvo narave [za koncert Magnifica, op. a.] že izdal soglasje ali ne,« pravi Janković. H gradivu za obravnavo bodo svetnikom priložili tudi zemljevid celotnega krajinskega parka, kjer bodo označene te lokacije, kjer bodo dovoljene javne prireditve.

»Še ena stvar je, ki me je spodbudila, da bom te spremembe predlagal mestnemu svetu. Na južnem delu Jakopičevega drevoreda imajo vsako leto taborniki sprejem novih članov, tam je policija s konji in gasilci. In ker ne želim, da nekdo tam arbitrarno odloča, smo te lokacije izločili iz odloka in določili, da se štiri lokacije lahko uporabljajo tudi za te namene. Namen sprememb odloka je, da mora Tivoli živeti,« še pravi župan.