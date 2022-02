Velika mestna družina na enotni spletni platformi

V nadaljevanju preberite:

Mestna občina in Javni holding Ljubljana načrtujeta vzpostavitev enotne digitalne platforme, ki bo omogočala zbiranje, upravljanje in souporabo podatkov mestne uprave, holdinga in kasneje tudi drugih javnih subjektov v okviru velike mestne družine. Na magistratu z razpisom že iščejo izvajalca, ki bo podatke z različnih spletnih strani združil na enem mestu. V letošnjem občinskem proračunu so za ta projekt namenili več kot pol milijona evrov.