Volitve so bile referendum za sežigalnico

Na Ježici pri Savi se začenja gradnja zadnjega odseka kanalizacijskega megavoda C0, ki je hrbtenica kanalizacijskega omrežja za občini Medvode in Vodice ter mestno občino Ljubljana. Zaradi nenehnih pritožb občanov in okoljevarstvenikov se je gradnja zavlekla za dve leti. Kot trdijo na Molu, imajo sedaj pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo, zato težav ne pričakujejo.

6.500 greznic

Kot je v torek na svoji redni tiskovni konferenci povedal ljubljanski župan Zoran Janković, je ideja o skupnem kanalizacijskem omrežju stara več kot trideset let. »S projektom C0 pravzaprav dodatno ščitimo pitno vodo, saj je vod grajen po najsodobnejših tehnoloških standardih. Ko bo omrežje v celoti povezano in priklopljeno, bomo v treh občinah ukinili 6500 greznic. Hkrati podvajamo kapaciteto čistilne naprave, kamor se stekajo odpadne vode,« poudarja župan Ljubljane, ki je bil v nedeljo izvoljen za peti mandat.

Po besedah Davida Polutnika, vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, danes začenjajo gradnjo zadnjega, trikilometrskega odseka voda C0 od Ježice do Broda. »Od tega je več kot 2100 metrov na naravovarstvenem območju.«

Odvetnik Primož Krapec, ki v okviru projekta C0 zastopa Vo-Ko Snago in Mol, je povedal, da so v zadnjem obdobju pridobili sedem gradbenih dovoljenj in 68 odločb. Za namene gradnje so kategorizirali dovozno cesto, ta je sedaj občinska, kar pomeni, da lahko v primeru težav za določen čas zamejijo dostop do gradbišča. Tako župan kot Krapec in direktor Vo-Ka Krištof Mlakar so poudarili, da tokrat ne pričakujejo težav, saj so izčrpana tako rekoč vsa pravna sredstva za nasprotovanje dokončanju projekta.

C0 prenese

najmočnejši potres

Na vprašanje novinarjev, ali je C0 res varen pred potresom, ki bi povzročil lom kanala in izpust odplak v podtalnico, ki je vir pitne vode za celotno Ljubljano, je direktor Mlakar odgovoril, da je vod zgrajen po najsodobnejših tehnoloških standardih, ki omogočajo pregled cevi in vodotesne kinete s kamero. »Spojke prenesejo najmočnejše potresne sunke. Po potresu 5,6 stopnje po evropski lestvici leta 2020 smo preverili, ali se je stvar kaj premaknila. Odstopanj ni bilo niti za milimeter. Gradnjo C0 smo utemeljili na sedmih zaščitnih ukrepih, ki zagotavljajo največjo varnost. Načrtovani so stalni pregledi s kamero, meritev pretoka ... Zato ni bojazni, da bi prišlo do onesnaženja.«

Kanal je po zagotovilih Vo-Ka Snage grajen po najsodobnejših standardih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V nadaljevanju je Polutnik pojasnil, da bodo v prazničnem decembru v mestu podnevi ugašali lučke, hkrati bodo na nekaterih območjih, denimo na parkiriščih P+R, zmanjšali moč razsvetljave na 30 odstotkov.

Na vprašanje, ali bo za sežigalnico razpisal referendum, je župan Janković odgovoril, da vprašanja pravzaprav ne razume, saj so bile že volitve referendum, na katerem je zmagal v prvem krogu z veliko večino. Hkrati je poudaril, da projekt sežigalnice odpadkov od prvega trenutka vodijo pregledno. »Poleg tega bo prav zaradi sežigalnice zrak v Ljubljani bolj čist, saj smeti ustvarijo manj izpustov kot premog, hkrati pa bodo položnice daljinskega ogrevanja za 60.000 stanovanj v mestu za 20 odstotkov cenejše.«

Center za brezdomce

Vse več je opozoril, da so brezdomci v Ljubljani postali nadležni in neredko celo agresivni, zato naj bi bili moteči. Župan je poudaril, da brezdomci smejo prositi na ulici, da jim tega ne more nihče preprečiti. »Če pa postanejo agresivni in nadležni, je najbolje poklicati policijo ali redarje,« je dejal župan in dodal, da so brezdomci resna problematika vseh evropskih mest.

Trenutno imajo brezdomci svoje prostore na Poljanski cesti, kjer Mol načrtuje gradnjo šestnadstropnega centra s kuhinjo in jedilnico za 200 ljudi. Hkrati so predvidena skupna ležišča za prenočevanje. V zgornjih nadstropjih pa bodo urejena stanovanja s sanitarijami, kamor se bodo preselili tisti z željo, da bi se zaposlili.

Za konec je župan odgovarjal še na vprašanje o odprtju uradnega kopališča na Ljubljanici. Kot je zagotovil, se bomo lahko v Ljubljanici kopali čez štiri leta. Do takrat bo gotovo delovalo kanalizacijsko omrežje in urejeno bo celotno porečje Ljubljanice, da bo voda dovolj čista.