Z novim prizidkom konec prostorskih težav

V Kamniku so po dobrem letu gradnje predali v uporabo prizidek k zavodu Cirius, s čimer so zdaj zagotovljene ustrezne prostorske razmere za gibalno ovirane otroke in mladostnike ter tiste, ki imajo poleg gibalne oviranosti še druge posebne potrebe. Naložba je vredna 4,2 milijona evrov, od tega je bil prispevek iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost 2,8 milijona evrov, razliko pa sta zagotovila država in zavod Cirius.