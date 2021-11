Za lepšo starost v nekdanji vrhniški vojašnici

V nadaljevanju preberite:

V drugi polovici prihodnjega leta bo v sklopu Doma upokojencev Vrhnika zaživel sodobni center za dnevno varstvo starejših od 65 let. Z novo enoto za dnevno varstvo bo tako dvanajstim uporabnikom omogočeno, da bodo imeli večino dneva ustrezno oskrbo in zdravstveno nego v domačem okolju. Naložba bo stala več kot 1,7 milijona evrov, pri čemer bo glavnino finančnih sredstev prispeval Dom upokojencev Vrhnika, in sicer iz prihrankov preteklih let. V nadaljevanju pišemu tudi o tem, zakaj je na javnem razpisu izbrano ljubljansko podjetje Gitri podražilo gradnjo za 170.000 evrov.