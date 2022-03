Za prihodnost take mladine me ni strah

V nadaljevanju preberite:

Barbara Murn Vrviščar je v začetku meseca postala nova direktorica Pionirskega doma in nasledila Viktorijo Potočnik. Nekdanja ljubljanska županja se je namreč po šestnajstih letih vodenja zavoda upokojila. Barbara Murn Vrviščar je začela kot piarovka na Mobitelu, kasneje pa je bila trinajst let zaposlena na oddelku za mednarodne odnose in protokol na MOL. Z njo smo se pogovarjali o pomenu Pionirskega doma za življenje v mestu, izobraževanju mladih, kakovostnem učenju in spoznavanju novega ter tudi o tem, kako bodo delovali, ko bodo prenavljali Baragovo semenišče.