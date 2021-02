Za štiri nove športne objekte kar 84 milijonov evrov

V nadaljevanju preberite:

Na magistratu načrtujejo, da bodo do konca leta 2024 zgradili kar štiri velike športne objekte. Nekateri med njimi na prepotrebno prenovo čakajo že leta. Tako se denimo zgodba o novem kopališču na Iliriji vleče dobri dve desetletji, propadajoče kopališče v Vevčah, ki je zaprto že štirinajst let, pa naj bi novo podobo končno dobilo prihodnje leto. Do leta 2024 bo v Šiški zgrajen tudi Atletski center Ljubljana, v Zalogu bo leto prej zrasla nova ledena dvorana za curling.