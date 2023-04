Začenja se obnova nadvoza na Dunajski

Z enotedenskim zamikom se začenja prenova dotrajanega nadvoza nad severno obvoznico na Dunajski cesti, trajala bo do novembra. Občina in Dars napovedujeta, da bodo dela potekala ob delnih zaporah. Tako je na Dunajski predvidena polovična zapora, na obvoznici bosta zaprta po dva pasova na vsaki strani vozišča, priključki pa bodo občasno v celoti zaprti. V načrtu je še cela vrsta obnov cest po glavnem mestu.

Prenova ljubljanske cestne infrastrukture. ZEMLJEVID: Infografika Delo

Do sanacije zadnjega dela Dunajske ceste prihaja leto in pol po obnovi te ljubljanske vpadnice med središčem mesta in črnuškim mostom. Vzhodni del severne obvozne hitre ceste proti Zadobrovi, na kateri že več mesecev nastajajo zastoji, pa bo po napovedi Darsa obnovljen do konca avgusta. Na nadvozu, kjer bo po obnovi prometna ureditev nespremenjena, bo družba Kolektor CPG po pogodbeni vrednosti 2,45 milijona evrov obnovila voziščne plošče, vgradila dilatacije, lokalno sanirala spodnje površine prekladne konstrukcije, zamenjala ograje, hodnike, robnike, uredila odvodnjavanje in obnovila vse komunalne vode pod objektom. Uredili pa bodo tudi prometno signalizacijo pred nadvozom in na njem.

Vzhodni del ljubljanske severne obvoznice z razcepom bo v celoti rekonstruiran do konca avgusta. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dolenjska cesta

Po rekonstrukciji Tržaške ceste, delni obnovi Celovške ceste (na obnovo čakata še odsek med središčem mesta in Šiško ter odsek v Šentvidu, pri izvozu z avtocestnega uvozno-izvoznega predora) in začetku obnove nadvoza na Dunajski bo na vrsti za temeljito obnovo tudi Dolenjska cesta. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da je projekt obnove Dolenjske ceste v zaključni fazi projektiranja, objava razpisa pa je predvidena prihodnje leto. Cesta bo urejena kot štiripasovnica s kolesarsko stezo in pločnikom na obeh straneh ceste.

Župan Zoran Janković je pred časom napovedal, da bo vrednost obnov ljubljanskih mestnih ulic in cest v prihodnjih štirih letih znašala okoli milijardo evrov. Pri vpadnicah velja omeniti še Šmartinsko in Ižansko cesto. Prvo bodo od križišča s Topniško in Vilharjevo proti Novim Jaršam zgolj vzdrževali, drugo pa obnovili.

Dela v bližini Potniškega centra

Večja obnovitvena dela čakajo prometnice v okviru prenove glavne železniške postaje, gradnje nove avtobusne postaje in drugih infrastrukturnih nepremičninskih projektov na območju Potniškega centra Ljubljana. Cilj občine je prenova območja in določitev prometne ureditve v okolici načrtovanega Potniškega centra. Ta bo »dolgoročno zagotavljala ustrezno varnost in pretočnost mestnega prometa, torej da bo zagotovljeno udobno vodenje vseh vrst javnega potniškega prometa, kolesarskega, peš ter motornega prometa, z dodatno ozelenitvijo javnega prostora«.

V okviru prenove Vilharjeve ceste tako že prestavljajo kanalizacijski zbiralnik: del od Situle do Železne ceste naj bi končali do konca maja, sledila pa bo prestavitev od Železne proti Dunajski cesti. Prenova Vilharjeve in Masarykove ceste se bo izvajala postopno z napredovanjem gradenj individualnih investitorjev (projekt Vilharia) in Potniškega centra. Sledila bo prenova začetnega dela Šmartinske ceste do podvoza pri Orto baru – začetek gradnje je odvisen od sanacije podvoza, ki ga bo izvedla država. Podvoz bo sicer razširjen za dobrih 30 metrov. Trg OF in Masarykova cesta bosta urejena kot štiripasovna cesta s prednostno obravnavo avtobusnega prometa, kolesarskimi površinami, pločnikom in dodatno ozelenitvijo. Na območju bo predvidoma tudi nov park, pod Kolodvorsko ulico pa bodo uredili kanalizacijo.

Na Vilharjevi že prestavljajo kanalizacijski zbiralnik. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Poleti obnova Linhartove

Predvidoma julija se bo začela obnova Linhartove ceste od križišča z Dunajsko do krožišča pri Žalah. V pripravi je namreč razpis za izbor izvajalca gradbenih del, objavljen bo predvidoma že maja. Načrtovana je tudi obnova 800 metrov dolgega odseka ceste v štiripasovnico s kolesarskimi stezami in pločniki. Obnovili bodo vso komunalno infrastrukturo, dela pa naj bi okvirno trajala eno leto.

V mestnem središču gre h koncu obnova dela Čufarjeve ulice med Miklošičevo in Resljevo, jeseni naj bi začeli obnavljati del ceste do Kotnikove. Kmalu bo končana tudi prenova Petkovškovega nabrežja – s pomladitvijo lipovega drevoreda – med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico.

Zahodni del Čufarjeve je prenovljen. FOTO: Aleš Stergar

Na jugu mesta bo v tem letu po delih potekala obnova Ižanske ceste do križišča s Črnovaško cesto, katere temeljita prenova se zaključuje. Po teh dveh projektih pa bo sledila preureditev Jurčkove ceste.

Od Žal do Barja

Na občini jeseni načrtujejo tudi ureditev Aleje Žale (izvedba naj bi trajala približno eno leto), Tomačevska cesta pa naj bi postala sprehajalna pot, kjer bodo vozili le mestni avtobusi. V načrtu so še gradnja južnega dela Industrijske ceste v Zalogu (predvidoma se bo začela maja in trajala 20 mesecev), prenova dela Ceste v Gorice (nekaj zemljišč še ni pridobljenih, zato začetka del ni mogoče natančno napovedati) in dela Barjanske ceste. To bodo spremenili v štiripasovnico z obojestranskimi kolesarskimi stezami in pločniki, prav tako bodo obnovili vso komunalno infrastrukturo, obnova pa bo predvidoma potekala dve gradbeni sezoni. Prenovili bodo tudi Tbilisijsko cesto, vendar objavo javnega naročila načrtujejo v drugi polovici leta, izvedba naj bi trajala eno leto.