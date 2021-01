Obnove cest iz središča in vpadnic proti obrobju

V prispevku med drugim preberite tudi:

Da bo odsek Tržaške od Tobačne do Ilirije odprt, ko bo možen izris črt. Da je poleti predvidena ureditev vodovodnega mostu čez Ljubljanico. In da bodo letos in prihodnje leto obnovili Hribarjevo nabrežje med Novim trgom in Makalonco.